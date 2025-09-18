onedio
Ali Koç’a Ceza Geliyor: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK’ya Sevk Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2025 - 23:34

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce bugün yapılan toplantıda PFDK'ya sevkler şöyle:

“1- Fenerbahçe Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Fatih Karagümrük Kulübü'nün 17.09.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
