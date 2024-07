Aksiyon Hiç Durmasın İsteyenler İçin! Kalitesiyle Diğerlerinden Öne Çıkan 13 FPS Oyunu

Renkli karakterleri ve hızlı oynanışıyla Overwatch, FPS oyunları arasında bambaşka bir yerde. Her karakterin kendine özgü yetenekleriyle aksiyon dolu maçlar seni bekliyor. Blizzard'ın bu şaheseri, her bir karakterin benzersiz yetenekleri ve oyun tarzları ile seni ekran başından kaldırmayacak. Tank, destek veya saldırı - hangi rolü seçersen seç, her maçta eğlencenin doruklarına çıkacaksın. Takım arkadaşlarınla uyum içinde çalışarak efsanevi zaferlere imza atmak kadar tatmin edici bir şey yok!