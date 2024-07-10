Aksiyon Hiç Durmasın İsteyenler İçin! Kalitesiyle Diğerlerinden Öne Çıkan 13 FPS Oyunu
Aksiyon Hiç Durmasın İsteyenler İçin! Kalitesiyle Diğerlerinden Öne Çıkan 13 FPS Oyunu
Aksiyon ve adrenalin tutkunları burada mı? Ekranın başına geçip saatlerce başından kalkamayan, 'Bir el daha, bu son el!' diyenlerdenseniz, size harika bir liste hazırladık. Bu FPS (First Person Shooter) oyunları, heyecanı doruklarda yaşatan, kaliteli grafikleri ve sürükleyici hikayeleriyle zamanın nasıl geçtiğini unutturacak türden. Şimdi koltuklarınıza yaslanın ve bu muhteşem oyunları keşfetmeye hazır olun!
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1. Call of Duty: Modern Warfare
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2. Battlefield V
3. DOOM Eternal
4. Apex Legends
5. Counter-Strike: Global Offensive
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6. Rainbow Six Siege
7. Titanfall 2
8. Overwatch
9. Far Cry 5
10. Destiny 2
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11. Metro Exodus
12. Halo: The Master Chief Collection
13. Wolfenstein II: The New Colossus
Hadi bakalım, klavyeleri hazırlayın, mermiler biter ama aksiyon bitmez! Bu oyunlarla aksiyon hiç durmayacak, eğlencenin tadını çıkarın!
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