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Aksiyon Hiç Durmasın İsteyenler İçin! Kalitesiyle Diğerlerinden Öne Çıkan 13 FPS Oyunu

Aksiyon Hiç Durmasın İsteyenler İçin! Kalitesiyle Diğerlerinden Öne Çıkan 13 FPS Oyunu

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 16:31

Aksiyon ve adrenalin tutkunları burada mı? Ekranın başına geçip saatlerce başından kalkamayan, 'Bir el daha, bu son el!' diyenlerdenseniz, size harika bir liste hazırladık. Bu FPS (First Person Shooter) oyunları, heyecanı doruklarda yaşatan, kaliteli grafikleri ve sürükleyici hikayeleriyle zamanın nasıl geçtiğini unutturacak türden. Şimdi koltuklarınıza yaslanın ve bu muhteşem oyunları keşfetmeye hazır olun!

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1. Call of Duty: Modern Warfare

1. Call of Duty: Modern Warfare

Aksiyon severlerin bayıldığı klasikler arasında yer alan Modern Warfare, adeta adrenalin pompalıyor. Her yer patlıyor, herkes koşuyor, tam bizlik! İster tek oyunculu modda hikayeye dalın, ister çok oyunculu modda arkadaşlarınızla rekabet edin; bu oyun her türlü seni ekrana kilitleyecek. Üstelik silah sesleri ve patlama efektleriyle kendini gerçekten savaşın ortasında gibi hissedeceksin.

2. Battlefield V

2. Battlefield V

'Yok böyle savaş!' dedirten grafikleri ve atmosferiyle seni savaşın ortasına ışınlayan bu oyun, gerçek savaş ortamını evind getiriyor. (Tabii, kulaklık takmayı unutmayın!) Battlefield V, II. Dünya Savaşı’nı olağanüstü detaylarla yeniden canlandırarak, savaşın kaosunu ve stratejik derinliğini bizlere yaşatıyor. Özellikle geniş haritaları ve farklı araç kullanma imkanlarıyla her seferinde birbirinden farklı deneyimler sunuyor.

3. DOOM Eternal

3. DOOM Eternal

Aksiyon deyince akla gelen ilk oyunlardan biri! Hızlı tempolu, cehennemden fırlamış yaratıklara karşı savaştığınız bu oyun, her şeyin daha fazlasını sunuyor. Adrenaline doymak mümkün değil! DOOM Eternal’ın akıcı ve hızlı oynanışı, seni sürekli hareket etmeye ve stratejik düşünmeye zorluyor. Her seviyede yeni zorluklarla karşılaşıp, cephaneliğini genişletirken oyunun heyecanı hiç dinmiyor.

4. Apex Legends

4. Apex Legends

Battle Royale sevenler için müthiş bir tercih! Arkadaşlarınla takım olup aksiyona dal ve son hayatta kalan ol. Hem eğlenceli hem rekabetçi, daha ne olsun? Apex Legends, her biri benzersiz yeteneklere sahip karakterlerle dolu. Strateji ve takım çalışması gerektiren oyun tarzı, seni sürekli yeni taktikler denemeye itiyor. Ayrıca, sık sık gelen güncellemeler ve etkinliklerle oyun asla ama asla monotonlaşmıyor.

5. Counter-Strike: Global Offensive

5. Counter-Strike: Global Offensive

Efsane oyun! 'Bir el daha, haydi son el!' diyerek sabahlara kadar oynatan CS, strateji ve aksiyonu mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Yıllardır popülerliğini koruyan bu oyun, hem rekabetçi hem de sıradan oyuncular için birçok mod ve harita sunuyor. Oyunun dinamikleri ve taktiksel derinliği, her maçın farklı ve heyecan verici olmasını sağlıyor. Ayrıca, e-spor dünyasında da büyük bir yere sahip olan bu oyunu oynamak için haydi şarjörlerimizi dolduralım.

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6. Rainbow Six Siege

6. Rainbow Six Siege

Strateji ve aksiyonun harmanı! Takım çalışması ve planlama gerektiren bu oyun, her turda farklı bir heyecan yaşatıyor. Gerçekten taktiksel zekaya ihtiyaç var. Siege, her karakterin benzersiz yetenekleriyle zenginleştirilmiş ve çevre tahribatı dinamikleriyle diğer FPS oyunlarından ayrılıyor. Savunma ve saldırı aşamalarındaki stratejik derinlik, bizleri sürekli yeni taktikler geliştirmeye ve bu taktikleri hayata geçirmeye teşvik ediyor.

7. Titanfall 2

7. Titanfall 2

Dev robotlarla aksiyona hazır mısın? Yüksek tempolu çatışmalar ve inanılmaz grafiklerle Titanfall 2, FPS dünyasında bambaşka bir yere sahip. Hem pilot olarak hızlı ve akrobatik hareketler yapabilir, hem de dev Titan’ınına binip ağır ateş gücüyle düşmanlarına karşı koyabilirsin. Hikaye modu da etkileyici ve duygusal anlarla dolu, çok oyunculu mod ise düşmanlarına karşı savaşabileceğin rekabetçi ve heyecan verici bir ortam sunuyor.

8. Overwatch

8. Overwatch

Renkli karakterleri ve hızlı oynanışıyla Overwatch, FPS oyunları arasında bambaşka bir yerde. Her karakterin kendine özgü yetenekleriyle aksiyon dolu maçlar seni bekliyor. Blizzard'ın bu şaheseri, her bir karakterin benzersiz yetenekleri ve oyun tarzları ile seni ekran başından kaldırmayacak. Tank, destek veya saldırı - hangi rolü seçersen seç, her maçta eğlencenin doruklarına çıkacaksın. Takım arkadaşlarınla uyum içinde çalışarak efsanevi zaferlere imza atmak kadar tatmin edici bir şey yok!

9. Far Cry 5

9. Far Cry 5

Açık dünya FPS oyunları arasında dikkat çeken Far Cry 5, seni Amerika’nın kırsalında çılgın bir maceraya sürüklüyor. Aksiyon, keşif ve bolca patlama! Hope County’de tarikat lideri Joseph Seed ve onun çılgın müritlerine karşı savaşırken, birbirinden ilginç yan karakterlerle tanışacak ve sürükleyici hikayelerle karşılaşacaksın. Far Cry'nin geniş dünyasında avlanabilir, balık tutabilir ya da araçlarla keşfe çıkabilirsiniz. Her köşe başında yeni bir macera seni bekliyor!

10. Destiny 2

10. Destiny 2

Bilim kurgu evreninde geçen bu oyun, hem PvE hem de PvP modlarıyla dolu dolu aksiyon sunuyor. Hem hikaye hem de rekabetçi modlarıyla uzun süre seni ekrana kilitleyecek. Koruyucular olarak galaksiyi kurtarma yolculuğunda, birbirinden zorlu görevler, baskınlar ve destansı savaşlar seni bekliyor. Arkadaşlarınızla birlikte dev canavarlara karşı mücadele ederken hem strateji hem de reflekslerinizi sınayacaksınız. Düzenli gelen güncellemeler ve etkinlikler sayesinde de oyunun büyüsü hiç mi hiç bitmiyor.

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11. Metro Exodus

11. Metro Exodus

Karanlık ve kıyamet sonrasındaki Rusya’da geçen bu oyun, seni hem korkutacak hem de aksiyonun içine çekecek. Grafikleri ve atmosferiyle büyüleyici bir deneyim. Metro serisinin bu son oyununda, yıkık dökük dünyada hayatta kalmak için hem insanlarla hem de mutasyona uğramış yaratıklarla mücadele edeceksin. Genişleyen açık dünyası ve sürükleyici hikayesiyle, her adımda nefesinin kesileceği bir maceraya hazır ol. Cephaneni iyi yönet, çünkü her merminin önemi büyük!

12. Halo: The Master Chief Collection

12. Halo: The Master Chief Collection

Efsanevi Halo serisinin yenilenmiş hali! Hem nostalji hem de yenilik isteyenler için mükemmel bir tercih. Master Chief ile aksiyona doymaya hazır ol! Bu koleksiyon, Halo serisinin tüm önemli oyunlarını içeriyor ve yeni grafikler ve iyileştirilmiş oynanış mekanikleriyle eski ve yeni oyuncuları memnun ediyor. Hem tek oyunculu kampanyalar hem de çok oyunculu modlar, saatlerce süren eğlence vaat ediyor. Master Chief olarak galaksiyi kurtarmak kadar efsanevi bir şey yok!

13. Wolfenstein II: The New Colossus

13. Wolfenstein II: The New Colossus

Alternatif tarih ve bol aksiyon isteyenler için birebir. Nazilere karşı savaşırken, aksiyon ve hikaye dolu bir maceraya atılmaya hazırlan. Amerika’nın Nazi işgali altında olduğu bir dünyada, özgürlük savaşçısı B.J. Blazkowicz olarak direnişin liderliğini üstleneceksin. Oyun, çarpıcı hikayesi ve derin karakterleriyle seni içine çekecek. Aynı zamanda, her köşe başında bol aksiyon ve devasa patlamalarla dolu sahneler de cabası. Nazilere karşı zafer kazanmanın tadı bir başka!

Hadi bakalım, klavyeleri hazırlayın, mermiler biter ama aksiyon bitmez! Bu oyunlarla aksiyon hiç durmayacak, eğlencenin tadını çıkarın!

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