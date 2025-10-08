Akın Ekici ile Röportaj: Sanatın Döngüsel Yolculuğu
Sanat, zamanın katmanlarını kazıyarak hafızayı uyandırır; bir fraktal gibi, küçüğün büyüğü doğurduğu sonsuz bir döngüde. Bugün, 4 Ekim 2025'te, Kocaeli Kongre Merkezi'nde kapılarını açan 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, bu kentin kültürel nabzını bir kez daha tutuyor – edebiyatın satır aralarından sanatın renkli fırça darbelerine uzanan bir şölen. Tam da bu ruhla, ressam Akın Ekici'nin Mayıs ayında SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde büyük yankı uyandıran '30° Doğu Meridyeni Kocaeli: Bir Zaman Fraktalı' sergisi, kentin endüstriyel ve doğal katmanlarını soyut bir estetikle yorumlarken, fuarın edebiyat-sanat diyaloğuna ilham oluyor. Hukukçu kimliğinden spatula tekniğinin ustasına evrilen Ekici, eserlerinde Kocaeli'nin 30° Doğu Meridyeni'ni bir zaman makinesi gibi canlandırıyor: Sanayi devriminden Kuvâ-yi Milliye ruhuna, mavi körfezden Keltepe çiğdemlerine uzanan bir fraktal hafıza. Bu röportajda, Ekici'nin yolculuğunu, renklerin duygusal pusulasını ve Kocaeli'nin kültürel mirasını, fuarın taze enerjisiyle harmanlayarak keşfedeceğiz. Zira Kocaeli, kitap sayfalarının arasında boya katmanlarının ritmini duyuruyor – sanatseverleri, bu döngüsel hikâyeye davet ediyoruz.
Kocaeli Sanat ve Kent Kitabı; “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz”
Kariyer yolculuğunuzu, hukukçu kimliğinizden ressamlığa geçişinizi anlatır mısınız? Bu iki dünyanın kesişim noktasında neler yaşadınız?
Kendinize özgü spatula tekniğinizi nasıl geliştirdiniz? Kalın boya katmanları, çok katmanlı yapılar... Bu sürecin arkasındaki hikâyeyi ve denemeleri paylaşır mısınız?
Eserlerinizde fraktal estetik ve döngüsel kompozisyonlar hâkim. Bu temaları nasıl işliyorsunuz? Geleneksel motiflerle modern evrenselin birleşimi sizin için ne anlama geliyor?
Yurtdışı sergileriniz, koleksiyonlara kabulünüz büyük başarılar. Moğolistan'dan Tiflis'e, bu yolculuğun sırrı ne? Koleksiyonerlerle ilişkiniz nasıl şekillendi?
Son olarak, Mayıs 2025'te Kocaeli SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde açılan "30° Doğu Meridyeni Kocaeli: Bir Zaman Fraktalı" serginiz hakkında konuşalım. Bu sergi, Kocaeli'nin fraktal estetiğiyle nasıl yorumlanıyor? Kentin katmanlarını nasıl soyutladınız ve serginin felsefesi nedir?
Prof.Dr. Uğur Batı’nın yazdığı Şehrengiz kitabı çok özel bir kitap. 30° Doğu Meridyeni Kocaeli “Bir Zaman Fraktalı” koleksiyonu, Mayıs 2025’te Seka Sanat İhtisas Merkezinde kapılarını sanatseverlere açmıştı. Bugüne kadar kentte, kente dair oluşturulmuş en büyük koleksiyonlardan biri olan bu çalışmanın kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kitapta Farklı Kocaeli Temaları görüyoruz. Farklı Kocaeli temaları işlenmiş. Sanayi Şehri Kocaeli, Doğal Kocaeli, Körfez ve Deniz, Keltepe Çiğdemi, 4 Mevsim Kocaeli, Kocaeli’de Bahar, 1923 Bayrakları, Mavi Körfez, İzmit Saat Kulesi, Gün Döngüsü, Zaman Atlamaları, Kocaeli Çiçekleri, Kocaeli kuşları, Flamingolar, Kuvâ-yi Milliye gibi konular kitapta resmedilen bazı unsurlardandır. Bir kenti resmetmek nasıl bir şey?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!