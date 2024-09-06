Advertising ya da Shockvertising II: ‘Şok Edici’ Görsel Kimlikli Markalar
Advertising ya da Shockvertising II: ‘Şok Edici’ Görsel Kimlikli Markalar
Geçen hafta yazının ilk bölümünde, “şok edici” bir görsel kimlik etrafında nasıl markalar yaratılır anlatımını yapmıştık, şimdi de “şok edici” markalama örneklerini sunacağız.
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Yazına bakıldığında shockvertising tarzı reklam tarzının içine ahlaki “uygunsuzluklar” (uygunsuz kelimeler, etnik ve dini aşırılıklar, toplumsal deformasyonlar), dinsel tabular, kabalıklar, uygunsuzluklar, kabalıklar, seksüel referanslar (seksüel referanslar, pornografik içerik, farklı cinsel tercihler, parça parça ya da bütünde çıplaklık), tiksindirici imajlar (kan, beden parçaları, şiddet) gibi konular giriyor.
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Reklamlarda şok edici imajların odağında yer alan cinsellik kullanımı konusunda Playboy dergisinin başat bir önemi olduğu biliniyor.
Marka son olarak ‘Vejeteryan Devrime siz de katılın` sloganıyla Küba devriminin lideri Ernesto Che Guevara`nın torunu Lydia Guevara’yı yarı çıplak olarak reklamlarında gösterdi.
Benetton reklam kampanyalarının ana temaları ırk, göçmenlik, çevre, açlık, eşcinsellik, savaş ve AIDS olarak görünüyor.
Calvin Klein Markası ve Şok Edici Görsel Kimliği
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1970'lerin ortalarında ismini jeanlerin arka cebinin üstüne yazdığında tasarım olarak çığır açan marka, 1979 ve 1980’deki reklam kampanyasında 15 yaşındaki Brooke Shields "You wanna know what comes between me and my Calvin's? Nothing" yani ‘Hiçbir şey benim ve Calvin’lerimin arasına giremez’ diyordu.
Markanın reklamları dünyanın çeşitli ülkelerinde defalarca yasaklandı.
Yaklaşık 15 milyondan fazla tepki maili alan bu reklam filmi, kısa bir zaman içinde Calvin Klein'ın diğer birçok reklamı gibi bilbordlardan kaldırıldı.
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