Advertising ya da Shockvertising II: ‘Şok Edici’ Görsel Kimlikli Markalar

(Venkat, Ramesh ve Noba Abi-Hanna, 1995; Cooper, 1996; Waller, 1999: 288–94). Shockvertising olarak adlandırılan bu markalama biçiminin Y jenerasyonuyla yakından ilgisi var.

Y jenerasyonu pazarlamada bir kategori tanımlaması. Bu tabir, 82-83 yılları ve sonrasında doğan gruba veriliyor. Bu genç grup, tüketimin odağında yer alan ve özellikle psikografik olarak karmaşık davranışlar sergileyen bir gruptur. Bu grubun satın alma noktasındaki tutum ve davranışlarının gelecek yıllardaki tüketimi de etkileme potansiyeli düşünüldüğünde, pek çok ürün ve hizmete ilişkin iletilerin neden bu gruba uygun tasarlandığını anlamak zor değil. Şoklayıcı marka kimliklerinin sınırları da bu hedef kitleye göre genişleyebiliyor. (Cosper, 1997; Vagnoni, 1999; Wald, 1999). Sınırları genişten kastımız daha çok bu reklam iletilerinin içerik tercihleri ve bu içeriklere yaklaşım tarzı. Bu reklamcılık tarzı için toplumun geniş bir alanından olaylar, olgular, nesneler, kişiler kullanılsa da cinsellik ve cinsiyet temsilleri bu içeriklerde başat bir yer kaplıyor.

Homoseksüellik, lezbiyenlik gibi farklı cinsel tercihler bu içeriklerde yer alabiliyor; ya da kadına karşı olan şiddet bu reklam iletilerinde söz konusu ediliyor. Yine çocuklar ya da heteroseksüeller sıra dışı durumlarda gösteriliyor. Bu yaklaşım içinde atletik erkekler, çıplak kadınlar, aksiyon halindeki çiftler, ürünle ilişkili olarak pozlanıyor. Röntgencilik, alkol, homoerotiklik, arzular, korku, kıskançlık gibi duygular reklam öznesi ürün ya da hizmetle ilişkili olarak kullanılıyor. Bu görseler genelde tahrik edici, arzu uyandırıcı, harekete geçirici, baştan çıkarıcı, iç dünyayı çalkalayıcı biçimlerde kurgulanıyor. Aslında her şeyin temelinde sıra dışılık ve provakatiflik oluyor (Horovitz, 1992). Cinsellik ya da başka bir olgunun markanın reklamlarında kullanımı fark etmiyor; önemli olan provakatif bir marka kurgusu oluyor.