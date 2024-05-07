Görüş Bildir
Haberler
Video
Ablaların Kardeşlerin İkinci Annesi Olduğunu İddia Eden Kullanıcının Paylaştığı Video İçinizi Isıtacak

Ablaların Kardeşlerin İkinci Annesi Olduğunu İddia Eden Kullanıcının Paylaştığı Video İçinizi Isıtacak

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 17:01

Toplumumuzda en önemli kavramlardan biri olan aile olmanın getirilerinden biri de ablalıktır. Ablalık hissini her ne kadar kelimelere sığdırmakta güçlük çeksek de; o kardeşi her düştüğünde kaldıran, kalbi sonsuz sevgiyle dolu olan, iyi zamanlarda olduğu kadar kötü zamanlarda da yanında olan  ve her ne kadar sinirli olursa olsun karşısında duran o minik gözlere yenilendir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bizler de kelimelerin sınırlı dünyasının sınırlarında kalmayıp ablalık kavramını en iyi özetleyen ve sosyal medyada oldukça etkileşim alan video ve videoya gelen yorumlarla sizlere bir kez daha abla kardeş ilişkisinin nasıl hissettirdiğini hatırlatmak istedik...

Bizler de kelimelerin sınırlı dünyasının sınırlarında kalmayıp ablalık kavramını en iyi özetleyen ve sosyal medyada oldukça etkileşim alan video ve videoya gelen yorumlarla sizlere bir kez daha abla kardeş ilişkisinin nasıl hissettirdiğini hatırlatmak istedik...

İşte kalplerinizi ısıtacak o paylaşım🥹

Gönderiye gelen yorumlar da bir o kadar sevgi dolu🥰

Gönderiye gelen yorumlar da bir o kadar sevgi dolu🥰
twitter.com
twitter.com

İyi günde, kötü günde...

İyi günde, kötü günde...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz öyle diyorsanız😅

Siz öyle diyorsanız😅
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın