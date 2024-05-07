Ablaların Kardeşlerin İkinci Annesi Olduğunu İddia Eden Kullanıcının Paylaştığı Video İçinizi Isıtacak
Ablaların Kardeşlerin İkinci Annesi Olduğunu İddia Eden Kullanıcının Paylaştığı Video İçinizi Isıtacak
Toplumumuzda en önemli kavramlardan biri olan aile olmanın getirilerinden biri de ablalıktır. Ablalık hissini her ne kadar kelimelere sığdırmakta güçlük çeksek de; o kardeşi her düştüğünde kaldıran, kalbi sonsuz sevgiyle dolu olan, iyi zamanlarda olduğu kadar kötü zamanlarda da yanında olan ve her ne kadar sinirli olursa olsun karşısında duran o minik gözlere yenilendir.
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Bizler de kelimelerin sınırlı dünyasının sınırlarında kalmayıp ablalık kavramını en iyi özetleyen ve sosyal medyada oldukça etkileşim alan video ve videoya gelen yorumlarla sizlere bir kez daha abla kardeş ilişkisinin nasıl hissettirdiğini hatırlatmak istedik...
İşte kalplerinizi ısıtacak o paylaşım🥹
Gönderiye gelen yorumlar da bir o kadar sevgi dolu🥰
İyi günde, kötü günde...
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Siz öyle diyorsanız😅
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