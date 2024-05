Ablaların Kardeşlerin İkinci Annesi Olduğunu İddia Eden Kullanıcının Paylaştığı Video İçinizi Isıtacak

Toplumumuzda en önemli kavramlardan biri olan aile olmanın getirilerinden biri de ablalıktır. Ablalık hissini her ne kadar kelimelere sığdırmakta güçlük çeksek de; o kardeşi her düştüğünde kaldıran, kalbi sonsuz sevgiyle dolu olan, iyi zamanlarda olduğu kadar kötü zamanlarda da yanında olan ve her ne kadar sinirli olursa olsun karşısında duran o minik gözlere yenilendir.