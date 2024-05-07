Sosyal Medyada Gündem Olan Bilgi Yarışmasıyla Gönüllerde Taht Kuran Poyraz Sonunda Mutlu Sona Ulaştı

Bir ilkokul öğretmeninin kendi sınıfında düzenlediği bilgi yarışmasını sosyal medyaya taşımasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Bu görüntülerden tanıdığımız ikinci sınıf öğrencisi Poyraz'ın heyecanlı mimikleri ve istekli tavırları kullanıcıların gözünden kaçmamış ve Poyraz kendi sever kitlesini oluşturmayı başarmıştı. Bilgi yarışmasında iyi ilerlese de bir türlü şampiyonluğu kazanamayışıyla akıllara kazınan Poyraz'dan sonunda sevindiren şampiyonluk görüntüleri geldi...