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Prens'te Philippe'i Canlandıran Kürşat Demir Dizideki Ölümünden Sonraki Paylaşımlarıyla Kahkahaya Boğdu!

Prens'te Philippe'i Canlandıran Kürşat Demir Dizideki Ölümünden Sonraki Paylaşımlarıyla Kahkahaya Boğdu!

dizi
themyscira - Misafir Editör
06.05.2024 - 20:29

İki sezondur izleyiciyi kahkahaya boğan Prens dizisinde son şaka ne yazık ki hiç de güldürmedi. Saksonya Dükü Philippe'nin ölümü tüm izleyiciyi şoka sokarken, karakteri canlandıran Kürşat Demir yaptığı paylaşımlarla kahkahaya boğdu!

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BluTV'de ikinci sezonu yayınlanan Prens adeta izleyici kahkahaya boğmaya ant içmiş bir şekilde devam ediyor.

BluTV'de ikinci sezonu yayınlanan Prens adeta izleyici kahkahaya boğmaya ant içmiş bir şekilde devam ediyor.

Muhteşem oyuncu kadrosunun da kendisine verdiği yetkiye dayanarak büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizide ne yazık ki "bu defa güldürmeyen" bir sahne gerçekleşti.

Muhteşem oyuncu kadrosunun da kendisine verdiği yetkiye dayanarak büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizide ne yazık ki "bu defa güldürmeyen" bir sahne gerçekleşti.

Biliyorsunuz güzeller güzeli Haşerya'mız pek bir huysuz, memnuniyetsiz ve asabiydi.

Biliyorsunuz güzeller güzeli Haşerya'mız pek bir huysuz, memnuniyetsiz ve asabiydi.

Onun yüzünü güldüren ve yelkenlerini suya indiren Saksonya Dükü Philippe, tam da nikahlarının ardından vahşice öldürülmüştü.

Onun yüzünü güldüren ve yelkenlerini suya indiren Saksonya Dükü Philippe, tam da nikahlarının ardından vahşice öldürülmüştü.

Yasımızı burada tutmuştuk:

Ancak yası sanki tek başımıza tutuyoruz gibi geliyor. Çünkü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir bu durumu goygoya vurmuş bile!

Ancak yası sanki tek başımıza tutuyoruz gibi geliyor. Çünkü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir bu durumu goygoya vurmuş bile!
twitter.com
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Sizi kendisinin birbirinden komik paylaşımlarıyla baş başa bırakıyorum:

Sizi kendisinin birbirinden komik paylaşımlarıyla baş başa bırakıyorum:
twitter.com

Ahahaha dikilebilirdi pek tabii?

Ahahaha dikilebilirdi pek tabii?
twitter.com

Bu bizi üzüyor yalnız...

Travma gerçekten...

Travma gerçekten...

Ah be Philippe!

Ah be Philippe!

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