Prens'te Philippe'i Canlandıran Kürşat Demir Dizideki Ölümünden Sonraki Paylaşımlarıyla Kahkahaya Boğdu!
Prens'te Philippe'i Canlandıran Kürşat Demir Dizideki Ölümünden Sonraki Paylaşımlarıyla Kahkahaya Boğdu!
İki sezondur izleyiciyi kahkahaya boğan Prens dizisinde son şaka ne yazık ki hiç de güldürmedi. Saksonya Dükü Philippe'nin ölümü tüm izleyiciyi şoka sokarken, karakteri canlandıran Kürşat Demir yaptığı paylaşımlarla kahkahaya boğdu!
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BluTV'de ikinci sezonu yayınlanan Prens adeta izleyici kahkahaya boğmaya ant içmiş bir şekilde devam ediyor.
Muhteşem oyuncu kadrosunun da kendisine verdiği yetkiye dayanarak büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizide ne yazık ki "bu defa güldürmeyen" bir sahne gerçekleşti.
Biliyorsunuz güzeller güzeli Haşerya'mız pek bir huysuz, memnuniyetsiz ve asabiydi.
Onun yüzünü güldüren ve yelkenlerini suya indiren Saksonya Dükü Philippe, tam da nikahlarının ardından vahşice öldürülmüştü.
Ancak yası sanki tek başımıza tutuyoruz gibi geliyor. Çünkü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir bu durumu goygoya vurmuş bile!
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Sizi kendisinin birbirinden komik paylaşımlarıyla baş başa bırakıyorum:
Ahahaha dikilebilirdi pek tabii?
Bu bizi üzüyor yalnız...
Travma gerçekten...
Ah be Philippe!
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