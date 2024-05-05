Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
2. Gözünü seveyim sakın verme.
3. Netflix'in yeni dizisi 'Imaro' yükleniyor...
4. Tam olarak böyle derdi...
5. +1
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6. Yarışır...
7. Hahahahaha bu doğru.
8. Böyle huzur olmaz ols...
9. Letterboxd'da da var böyle tipler.
10. Ross Geller'dan başka türlüsü beklenemezdi...
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11. Bu da doğru:
12. Gülse Birsel ne yaptılar sana?
13. İhtiyacımız olan çorap...
14. Püüü böyle esprinin...
15. Haftaya görüşmek üzere...
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