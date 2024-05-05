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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X aleminde dizi ve filmlerle ilgili birbirinden enteresan ve trajikomik paylaşımlar yapıldı. Gelin lafı sözü çok uzatmadan o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
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2. Gözünü seveyim sakın verme.

2. Gözünü seveyim sakın verme.
twitter.com

3. Netflix'in yeni dizisi 'Imaro' yükleniyor...

3. Netflix'in yeni dizisi 'Imaro' yükleniyor...
twitter.com

4. Tam olarak böyle derdi...

4. Tam olarak böyle derdi...
twitter.com

5. +1

5. +1
twitter.com
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6. Yarışır...

6. Yarışır...
twitter.com

7. Hahahahaha bu doğru.

7. Hahahahaha bu doğru.
twitter.com

8. Böyle huzur olmaz ols...

8. Böyle huzur olmaz ols...
twitter.com

9. Letterboxd'da da var böyle tipler.

9. Letterboxd'da da var böyle tipler.
twitter.com

10. Ross Geller'dan başka türlüsü beklenemezdi...

10. Ross Geller'dan başka türlüsü beklenemezdi...
twitter.com
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11. Bu da doğru:

11. Bu da doğru:
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12. Gülse Birsel ne yaptılar sana?

12. Gülse Birsel ne yaptılar sana?
twitter.com

13. İhtiyacımız olan çorap...

13. İhtiyacımız olan çorap...
twitter.com

14. Püüü böyle esprinin...

14. Püüü böyle esprinin...
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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