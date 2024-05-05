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Yüzüklerin Efendisi’nin Kral Théoden’i Bernard Hill Hayatını Kaybetti!

Yüzüklerin Efendisi’nin Kral Théoden’i Bernard Hill Hayatını Kaybetti!

themyscira - Misafir Editör
05.05.2024 - 18:32

Yüzüklerin Efendisi serisinde Kral Théoden’i canlandıran ünlü oyuncu Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Yüzüklerin Efendisi serisinin sevilen karakteri Kral Théoden’i canlandıran ünlü oyuncu Bernard Hill hayatını kaybetti.

Yüzüklerin Efendisi serisinin sevilen karakteri Kral Théoden’i canlandıran ünlü oyuncu Bernard Hill hayatını kaybetti.

Titanic'de geminin kaptanını canlandıran ünlü oyuncu 79 yaşında hayatını kaybetti.

Titanic'de geminin kaptanını canlandıran ünlü oyuncu 79 yaşında hayatını kaybetti.

Hill'in ajansı Lou Coulson, oyuncunun 5 Mayıs sabahı erken saatlerde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hill'in ajansı Lou Coulson, oyuncunun 5 Mayıs sabahı erken saatlerde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ünlü oyuncunun ölümüne dair detayların paylaşılması bekleniyor...

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