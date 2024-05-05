Yüzüklerin Efendisi’nin Kral Théoden’i Bernard Hill Hayatını Kaybetti!
Yüzüklerin Efendisi’nin Kral Théoden’i Bernard Hill Hayatını Kaybetti!
Yüzüklerin Efendisi serisinde Kral Théoden’i canlandıran ünlü oyuncu Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti.
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Yüzüklerin Efendisi serisinin sevilen karakteri Kral Théoden’i canlandıran ünlü oyuncu Bernard Hill hayatını kaybetti.
Titanic'de geminin kaptanını canlandıran ünlü oyuncu 79 yaşında hayatını kaybetti.
Hill'in ajansı Lou Coulson, oyuncunun 5 Mayıs sabahı erken saatlerde hayatını kaybettiğini doğruladı.
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