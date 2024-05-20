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80'lerde Doğsan Seni Dans Ettirecek Şarkı Ne Olurdu?

80'lerde Doğsan Seni Dans Ettirecek Şarkı Ne Olurdu?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 15:01

Geometrik desenli kıyafetler, kabarık krapeli saçlar ve rengarenk giyinen insanlarla 80'ler, o dönemde yaşamış herkesin hayatında unutulamayacak yıllarıdı. Diskolarda çalan şarkılar, sonradan dünyaca ünlü olacak grupların çıktığı yıllar, çoğu insanın o dönemde yaşamak istemesi için oldukça iyi bir sebepti. 💃🕺 Peki sen 80'lerde yaşasan en çok hangi şarkı seni dans ettirirdi? Merak ediyorsan, teste geçelim! 👇🥳

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını da seç bakalım.

3. Biraz seni tanıyalım. Bu müzik türlerinden en çok hangisini dinliyorsun?

4. 80'lerde en çok giyilen renklerden birini seç.

5. Sence sen hangi dönemin insanısın?

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6. 80'lere damgasını vurmuş Türk sanatçılardan en beğendiğin hangisi?

7. Söyle bakalım. Dans etmeyi sever misin?

8. Sence 80'lerde popüler olan oyunlardan hangisi daha eğlencelidir?

9. Bu 80'lere damga vurmuş filmlerden en beğendiğini seçer misin?

10. Son olarak, 80'lerde gençliğini yaşama şansın olsaydı, en çok hangisini yapmak isterdin?

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Queen - Another One Bites to Dust!

Queen - Another One Bites to Dust!

Verdiğin cevaplara göre 80'lerde seni dans ettirecek şarkı Another One Bites to Dust olurdu! Bu ritimli ve enerji dolu şarkı, seni adeta büyüler ve yerinde durmanı imkansız kılardı. Şarkının ilk notaları çaldığında, ayakların ritme kapılır, kalbin hızlanır ve kendini müziğin akışına bırakırdın. Disko topunun ışıkları altında, parlak ve renkli kıyafetlerinle dans ederken, hem şarkının sözlerini bağıra bağıra söyler, hem de dansınla bütün dikkatleri üzerine çekerdin. Kabarık saçların, diskonun ışıkları altında parıldarken, seninle aynı ritmi paylaşan diğer partililerle birlikte, gece boyunca durmaksızın dans ederdin. Bu eğlenceli ve hareketli atmosferde, seninle birlikte dans eden herkesin gözleri üzerinde olurdu. Sen, o dönemin modasını yansıtan parlak ve dikkat çekici kıyafetlerinle, partinin en aranan kişisi olur, gecenin parlayan yıldızı haline gelirdin. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım.

Michael Jackson - Billie Jean!

Michael Jackson - Billie Jean!

Verdiğin cevaplara göre 80'lerde seni dans ettirecek şarkı Billie Jean olurdu! Bu şarkı, 80'lerin ruhunu ve enerjisini tam anlamıyla yansıtan bir eserdi ve ilk dinlediğin an kalbine kazınan melodileriyle seni adeta büyülerdi. Bu şarkının etkileyici ritmi, seni sadece bir dinleyici olmaktan çıkarıp, müziğin bir parçası haline getirirdi. Bir yaz günü, arkadaşlarınla sokakta dolaşırken, bir kasetçinin vitrininden ya da bir dükkanın içinden 'Billie Jean'in eşsiz melodileri yükseldiğinde, içindeki müzik aşkını durduramaz, hemen şarkıya eşlik etmeye başlardın. Michael Jackson'ın efsanevi ve ikonik dansı Moonwalk'ı da oldukça iyi yapardın. Bu yeteneğinle, çevrendekilerin dikkatini çeker, herkesin ilgisini üzerine toplardın. Moonwalk'ı yaparken, adeta bir dans yıldızına dönüşürdün. Bu özelliğinle herkes seni oldukça ilginç ve eğlenceli bulur, seninle tanışmak, seninle aynı enerjiyi paylaşmak isterdi. Sence tahminimiz doğru mu? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma!

Joan Jett - I Love Rock and Roll!

Joan Jett - I Love Rock and Roll!

Verdiğin cevaplara göre seni 80'lerde dans ettirecek şarkı I Love Rock and Roll olurdu! Eğer 80'lerde genç olsaydın, o dönemin rock ve metal müziğinin büyüleyici etkisine kapılıp, her yeni rock grubunun plağını sabırsızlıkla beklerdin. Bu dönemin müzik furyası içinde, Joan Jett'in 'I Love Rock and Roll' şarkısını duyduğun an, müziğe olan tutkunun tek bir şarkıda toplandığını hissederdin. Bu şarkı, o dönemin gençlerinin ruhunu özgür bırakan, enerji dolu ve asi bir ritme sahip. Kim bilir, belki bu şarkının etkisiyle Joan Jett'in canlı performansını izlemek için bir konserine bile gitme şansını yakalayabilirdin. Bu, o dönemin gençleri için unutulmaz bir deneyim olurdu. Ve tabii ki, seninle aynı müzik zevkine sahip arkadaşlarınla birlikte, siyah giysilerinizi giyip, Rock'n Roll'un havalı ve asi ruhunu yansıtan bir grup oluştururdunuz. Bu, 80'lerin gençlik kültürünün en belirgin özelliklerinden biriydi. Sence tahminimiz doğru mu? Düşüncelerin yorumlara bekliyoruz.

Madonna - La Isla Bonita

Madonna - La Isla Bonita

Verdiğin cevaplara göre 80'lerde seni dans ettirecek şarkı La Isla Bonita olurdu! O dönemde genç biri olsaydın, asimetrik kesimler ve canlı renklerle dolu gardırobunla, bu şarkının ilk notalarını duyduğun anda tüm dikkatin bu tarafa kayardı. Şarkının hipnotize edici melodisi ve Madonna'nın büyüleyici sesi, seni adeta başka bir dünyaya, tropikal adaların büyüsüne götürürdü. Disko gecelerinde, DJ'in bu şarkıyı çalması için içten içe dua ederdin. Ayaklarının ritmi tuttuğu, kalbinin heyecanla attığı o anları sabırsızlıkla beklerdin. Madonna'nın posteri, o dönemin gençlerinin duvarlarını adeta süslerdi. Sen de bu akıma kapılarak, odanın duvarlarını Madonna'nın büyüleyici posterleriyle donatırdın. Bu şarkı, 80'lerin ruhunu ve enerjisini en iyi yansıtan parçalardan biri olurdu ve seni her seferinde dans pistine çekerdi. Ee, tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.

The Clash - Should I Stay or Should I Go!

The Clash - Should I Stay or Should I Go!

Verdiğin cevaplara göre seni 80'lerde dans ettirecek şarkı Should I Stay or Should I Go olurdu! Bu şarkıyı dinlerken, ayakların ritme kendiliğinden eşlik eder ve bir anda dans etmeye başlardın! Şarkının melodisi, seni bambaşka diyarlara, özellikle Amerika ve Londra'ya götürürdü. Bu şehirlerin sokaklarında dolaşır, o dönemin eşsiz atmosferini soluyormuş gibi ve kendini tam anlamıyla bu müzikle bütünleşmiş hissederdin. Bu şarkı, senin için sadece bir melodi olmanın ötesinde, bir hayal dünyası oluştururdu. Her dinlediğinde, yurt dışına çıkma arzun daha da güçlenirdi. Amerika ve Londra'nın renkli sokaklarını, hareketli yaşamını ve tabii ki müzik sahnelerini keşfetmek isterdin.. Bu şarkının seninle bütünleşmesindeki en önemli etkenlerden biri de grunge giyim tarzın ve Rock and Roll müziğine olan tutkun olurdu. Müziğin girişini her duyduğunda, grunge tarzının asi ruhu ve Rock and Roll'un enerjisi seni sarardı. Bu yüzden bu şarkı, senin için sadece bir melodi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir tutku, bir hayal dünyası haline gelirdi. Sence doğru bildik mi? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz.

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