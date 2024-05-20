80'lerde Doğsan Seni Dans Ettirecek Şarkı Ne Olurdu?
80'lerde Doğsan Seni Dans Ettirecek Şarkı Ne Olurdu?
Geometrik desenli kıyafetler, kabarık krapeli saçlar ve rengarenk giyinen insanlarla 80'ler, o dönemde yaşamış herkesin hayatında unutulamayacak yıllarıdı. Diskolarda çalan şarkılar, sonradan dünyaca ünlü olacak grupların çıktığı yıllar, çoğu insanın o dönemde yaşamak istemesi için oldukça iyi bir sebepti. 💃🕺 Peki sen 80'lerde yaşasan en çok hangi şarkı seni dans ettirirdi? Merak ediyorsan, teste geçelim! 👇🥳
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seç bakalım.
3. Biraz seni tanıyalım. Bu müzik türlerinden en çok hangisini dinliyorsun?
4. 80'lerde en çok giyilen renklerden birini seç.
5. Sence sen hangi dönemin insanısın?
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6. 80'lere damgasını vurmuş Türk sanatçılardan en beğendiğin hangisi?
7. Söyle bakalım. Dans etmeyi sever misin?
8. Sence 80'lerde popüler olan oyunlardan hangisi daha eğlencelidir?
9. Bu 80'lere damga vurmuş filmlerden en beğendiğini seçer misin?
10. Son olarak, 80'lerde gençliğini yaşama şansın olsaydı, en çok hangisini yapmak isterdin?
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Queen - Another One Bites to Dust!
Michael Jackson - Billie Jean!
Joan Jett - I Love Rock and Roll!
Madonna - La Isla Bonita
The Clash - Should I Stay or Should I Go!
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