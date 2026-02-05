onedio
6 Şubat’ın Enkazında Umutla Yazılan Belgesel: ‘Umutzede’

6 Şubat'ın Enkazında Umutla Yazılan Belgesel: 'Umutzede'

05.02.2026 - 09:49

6 Şubat 2023…

Saatler sabaha karşıyı gösterirken yalnızca binalar değil; hayatlar, hatıralar, şehirler çöktü. O gün, bu topraklarda depremin bir ihtimal değil, bir gerçek olduğunu bir kez daha acı bir şekilde öğrendik. Enkaz yalnızca beton yığını değildi; ihmaller, unutulmuş tedbirler ve ertelenmiş sorumluluklar da gün yüzüne çıktı. Bu yüzden 6 Şubat, sadece bir yas günü değil; unutulmaması, ders çıkarılması ve her daim hatırlanması gereken bir kırılma noktasıdır. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek, tedbiri gündemden düşürmemek ve hafızayı diri tutmak artık bir tercih değil, bir zorunluluktur.

İşte tam da bu hafızayı diri tutmak için, depremde en fazla yara almış bölgelerimizden biri olan Hatay’ın sesi, bu kez bir belgeselle yükseldi: “Umutzede.”

Enes Yardımcı’nın yönetmenliğinde hazırlanan Umutzede belgeselinin gala gösterimi, İstanbul Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hatay’ın tarihsel geçmişini, kültürel mirasını ve 6 Şubat depremlerinin yarattığı derin yıkımı belgesel diliyle ele alan yapım, izleyicisini sadece bir şehre değil; bir hafızaya, bir acıya ve bir direnişe tanıklık etmeye davet etti.

Galaya; Gazeteci ve yazarların yanı sıra, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, belgeselin sponsorlarından Türkiye Sigorta yetkilileri, YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Ekşi, Hatay Belediyesi Genel Sekreteri Uğur Kandemir ile siyaset ve kültürel hayatın önemli isimleri katıldı. Ancak gecenin asıl ağırlığı protokolde değil, anlatılan hikâyelerdeydi.

Bir direnişin, bir sabrın ve bir umudun kaydı

2010–2025 yılları arasında çekimleri gerçekleştirilen Umutzede; Hatay’ın çarşı kültüründen cami ve kiliselerine, tarihi yapılarından gündelik yaşamına kadar kentin çok katmanlı medeniyet dokusunu gözler önüne seriyor. Belgesel; konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren depremzedelerden çarşı esnafına, ailesini kaybeden yurttaşlardan sanat emekçilerine uzanan geniş bir perspektifle Hatay’ın yaşadığı acıyı, direncini ve yeniden ayağa kalkma iradesini anlatıyor.

Bu yönüyle Umutzede, bir felaket belgeseli olmanın çok ötesinde; bir direnişin, bir sabrın ve bir umudun kaydı niteliği taşıyor. Gala gösteriminin ardından belgeselin Medya İnteraktif’in YouTube kanalında yayınlanması ise bu hafızanın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Belgeselin yönetmenliğini Enes Yardımcı üstlenirken, proje koordinatörlüğünü Mümtaz Gövce yürüttü. Yapımcılığını Cuciarts’ın yaptığı projenin sahibi Medya İnteraktif oldu. Ana sponsorluğunu Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik üstlenirken; Emlak Katılım gala ve gösterim sponsoru, Hatay Büyükşehir Belediyesi ise şehir sponsoru olarak projeye destek verdi. Görüntü yönetmenliğini Burak Karasapa, sanat yönetmenliğini Sena Yardımcı üstlendi. Saha çalışmalarında ise 6SIFIR2 Derneği aktif rol aldı.

Hem vefa hem de kültür mirası

Belgeselin belki de en dokunaklı yönü, sessiz bir kahramana adanmış olmasıydı.

Umutzede’nin ilk yıllarındaki çekimlerinde görev alan Vedat Cuci, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetti. Teknik ekipten kaybedilen diğer isimlerle birlikte Cuci’nin anısı, belgeselin her karesine sinmiş durumda. Bu nedenle Umutzede, yalnızca bir yapım değil; Hatay’da yitirilen hayatlara adanmış güçlü bir vefa çalışması olarak öne çıkıyor.

Belgeselin yönetmeni ve Medya İnteraktif Başkanı Enes Yardımcı’nın sözleri ise bu duyguyu özetler nitelikteydi:

“Biz bu memleketin çocuklarıyız. 13 yıldır olduğu gibi bugün de yeni bir proje üreterek farkındalık yaratmayı kendimize görev edindik. Bu belgesel sadece Hatay’a değil; Kahramanmaraş’tan Adıyaman’a tüm deprem bölgesine ve kayıplarımıza ithaf edilmiştir. Çekimlere başladığımızda yanımda kardeşim Vedat Cuci vardı. Onu 6 Şubat’ta kaybettik. Bu proje hem bir vefa hem de bir kültür mirası oldu.”

Yeniden doğmaya direnen bir medeniyet: Hatay

Bugün Hatay, yaralarını sarmaya çalışıyor. Devletin bölgeye yaptığı kalıcı konutlar, altyapı yatırımları, sosyal projeler ve yeniden imar çalışmaları; yalnızca binaları değil, umudu da inşa ediyor. Zor bir süreçten geçiliyor ama kararlılık, koordinasyon ve millet–devlet birlikteliğiyle bölge adım adım yeniden ayağa kalkıyor.

Ve Umutzede bize şunu hatırlatıyor:

6 Şubat Depremi öncesinde tarihi kültürel yapısıyla Hatay Medeniyetini tanıtmak için yola çıkılan; 6 Şubat’ta enkazın altından kalkıp, umutla tamamlanan Umutzede, bize aslında şunu anlatıyor: 

Hatay sadece yıkılan bir şehir değil; yeniden doğmaya direnen bir medeniyettir.

Acıyı unutmadan, tedbiri elden bırakmadan ve umudu kaybetmeden…

Umutzede'yi buradan izleyebilirsiniz 👇

