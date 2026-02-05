6 Şubat’ın Enkazında Umutla Yazılan Belgesel: ‘Umutzede’
6 Şubat 2023…
Saatler sabaha karşıyı gösterirken yalnızca binalar değil; hayatlar, hatıralar, şehirler çöktü. O gün, bu topraklarda depremin bir ihtimal değil, bir gerçek olduğunu bir kez daha acı bir şekilde öğrendik. Enkaz yalnızca beton yığını değildi; ihmaller, unutulmuş tedbirler ve ertelenmiş sorumluluklar da gün yüzüne çıktı. Bu yüzden 6 Şubat, sadece bir yas günü değil; unutulmaması, ders çıkarılması ve her daim hatırlanması gereken bir kırılma noktasıdır. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek, tedbiri gündemden düşürmemek ve hafızayı diri tutmak artık bir tercih değil, bir zorunluluktur.
İşte tam da bu hafızayı diri tutmak için, depremde en fazla yara almış bölgelerimizden biri olan Hatay’ın sesi, bu kez bir belgeselle yükseldi: “Umutzede.”
Bir direnişin, bir sabrın ve bir umudun kaydı
Hem vefa hem de kültür mirası
Yeniden doğmaya direnen bir medeniyet: Hatay
Umutzede'yi buradan izleyebilirsiniz 👇
