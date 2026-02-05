6 Şubat’ın Enkazında Umutla Yazılan Belgesel: ‘Umutzede’

Enes Yardımcı’nın yönetmenliğinde hazırlanan Umutzede belgeselinin gala gösterimi, İstanbul Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hatay’ın tarihsel geçmişini, kültürel mirasını ve 6 Şubat depremlerinin yarattığı derin yıkımı belgesel diliyle ele alan yapım, izleyicisini sadece bir şehre değil; bir hafızaya, bir acıya ve bir direnişe tanıklık etmeye davet etti.

Galaya; Gazeteci ve yazarların yanı sıra, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, belgeselin sponsorlarından Türkiye Sigorta yetkilileri, YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Ekşi, Hatay Belediyesi Genel Sekreteri Uğur Kandemir ile siyaset ve kültürel hayatın önemli isimleri katıldı. Ancak gecenin asıl ağırlığı protokolde değil, anlatılan hikâyelerdeydi.