6-12 Ekim Haftanın Yantrası: Hint Yantra Koleksiyonundan Kozmik 9 Kapı Yantrası

Başlangıçtan sona, aşktan sağlığa, dostluktan kutsal tamamlanışa: Kozmik Döngünün 9 Kapısı şimdi seninle açılıyor.

Bu özel yantra doğum haritamı da 9 gezegeni iyileştiren enerjiler ile bütünleşmiştir. yaşamın dokuz temel boyutunu kapsayan, yüksek frekanslı bir numerolojik yantra sistemidir. Her kapı, insan ruhunun belirli bir yaşam alanında ilerlemesini desteklemek üzere kurgulanmış enerjetik geçitlerdir. Bu sistemde yer alan sayı dizileri, evrensel gezegen titreşimleri ve çakralarla rezonansa girerek bilinç alanında dönüşüm yaratır. Kullanıcı, bu alanlar üzerinde derinleşerek hem bireysel hem de kolektif farkındalık seviyesinde güçlü bir şifa ve dönüşüm deneyimleyebilir.