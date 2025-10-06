onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
6-12 Ekim Haftanın Yantrası: Hint Yantra Koleksiyonundan Kozmik 9 Kapı Yantrası

etiket 6-12 Ekim Haftanın Yantrası: Hint Yantra Koleksiyonundan Kozmik 9 Kapı Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
06.10.2025 - 16:59

Başlangıçtan sona, aşktan sağlığa, dostluktan kutsal tamamlanışa: Kozmik Döngünün 9 Kapısı şimdi seninle açılıyor.

Bu özel yantra doğum haritamı da 9 gezegeni iyileştiren enerjiler ile bütünleşmiştir. yaşamın dokuz temel boyutunu kapsayan, yüksek frekanslı bir numerolojik yantra sistemidir. Her kapı, insan ruhunun belirli bir yaşam alanında ilerlemesini desteklemek üzere kurgulanmış enerjetik geçitlerdir. Bu sistemde yer alan sayı dizileri, evrensel gezegen titreşimleri ve çakralarla rezonansa girerek bilinç alanında dönüşüm yaratır. Kullanıcı, bu alanlar üzerinde derinleşerek hem bireysel hem de kolektif farkındalık seviyesinde güçlü bir şifa ve dönüşüm deneyimleyebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kozmik Kapılar

Kozmik Kapılar

1. Kapı – BaşlangıçNumerolojik Dizilim: 

  • 4 – 9 – 2 

  • 3 – 5 – 7 

  • 8 – 1 – 6

  • Teması: Yeniye başlama enerjisi, özgür irade, cesaret.

  • Etkisi: Korkularla yüzleşmeyi destekler, yeni adımlar için cesaret verir, kişinin içsel merkezinden hareket etmesini sağlar.

  • Çalışma Alanı: Alt karın bölgesi ile güç merkezi arasında enerji geçişi yaratır.

2. Kapı – AileNumerolojik Dizilim: 

  • 8 – 18 – 4 

  • 6 – 10 – 14 

  • 16 – 2 – 12

  • Teması: Atalardan gelen enerjiler, ruhsal bağlar, karmasal aile geçmişi.

  • Etkisi: Aileyle olan enerjetik bağları dengeler, geçmişin yüklerinden arındırır, köklenme duygusunu güçlendirir.

  • Çalışma Alanı: Üst baş bölgesinde sezgisel bağlantıyı güçlendirir.

3. Kapı – AşkNumerolojik Dizilim: 

  • 12 – 27 – 6 

  • 9 – 15 – 21 

  • 24 – 3 – 18

  • Teması: Sevgi, sadakat, duygusal uyum.

  • Etkisi: Duygusal blokajları çözer, ruhsal ortaklıkları destekler, ilişkilerde bereket ve şans frekansı oluşturur.

  • Çalışma Alanı: Göğüs merkezinde duygu alanını açar.

4. Kapı – İş ve ÜretimNumerolojik Dizilim: 

  • 16 – 36 – 8 

  • 12 – 20 – 28 

  • 32 – 4 – 24

  • Teması: Maddi üretkenlik, çalışma disiplini, yaratıcılık.

  • Etkisi: Finansal düzenlemeler, kariyer adımları ve projelerde kararlılık kazandırır.

  • Çalışma Alanı: Alt karın bölgesinde yaratım enerjisini güçlendirir.

5. Kapı – Haberler ve BilgilerNumerolojik Dizilim: 

  • 20 – 45 – 10 

  • 15 – 25 – 35 

  • 40 – 5 – 30

  • Teması: İlahi bilgiye erişim, haberci semboller, karar alma süreçleri.

  • Etkisi: İçsel bilgelik merkezini aktive eder, sezgisel uyarılarla kişiyi yönlendirir.

  • Çalışma Alanı: Göbek hizasında ışık alanı açar.

6. Kapı – SağlıkNumerolojik Dizilim: 

  • 24 – 54 – 12 

  • 18 – 30 – 42 

  • 48 – 6 – 36

  • Teması: Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bütünlük.

  • Etkisi: Enerji bedenini dengeler, şifa kanallarını açar, yaşam enerjisini yükseltir.

  • Çalışma Alanı: Dolaşım ve solunum sistemleriyle bağlantılı enerji merkezlerini uyarır.

7. Kapı – Cinsellik ve TutkuNumerolojik Dizilim: 

  • 28 – 63 – 14 

  • 21 – 35 – 49 

  • 56 – 7 – 42

  • Teması: Cinsel uyum, içsel ateş, ilahi dişil enerji.

  • Etkisi: Bastırılmış arzuları dönüştürür, tutkuyu spiritüel yaratıma yönlendirir.

  • Çalışma Alanı: Yaratım ve ifade alanları arasında enerji köprüsü kurar.

8. Kapı – Arkadaşlık ve Kolektif BilinçNumerolojik Dizilim: 

  • 32 – 72 – 16 

  • 24 – 40 – 56 

  • 64 – 8 – 48

  • Teması: Sosyal rezonans, ruhsal dostluklar, grup uyumu.

  • Etkisi: İzolasyonu çözer, kolektif destek frekansı sağlar, ruhsal yoldaşlarla bağ kurmayı kolaylaştırır.

  • Çalışma Alanı: Zihinsel merkezlerde ortak frekans uyumu sağlar.

9. Kapı – Sonlanış ve TamamlanmaNumerolojik Dizilim: 

  • 36 – 81 – 18 

  • 27 – 45 – 63 

  • 72 – 9 – 54

  • Teması: Ruhsal geçişler, karmik döngülerin sonlanması, teslimiyet.

  • Etkisi: Geçmişi bırakma, içsel hafifleme, yüksek benliğe geçiş süreçlerinde destekleyici bir alan oluşturur.

  • Çalışma Alanı: Zaman ve bilinç ötesi frekanslarla bağlantı kurar.

Tasarım ve Marka Koruması

Bu içerik, AstrodehA markasına ait tescilli bir çalışma olup, tüm tasarım ve içerik unsurları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve uluslararası fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Her türlü izinsiz kopyalama, ticari amaçlı kullanma, çoğaltma ve dağıtım girişimi yasal süreçlerle takip edilir. Numerolojik diziler ve enerjisel kombinasyonlar yalnızca AstrodehA’nın açık izniyle üretilebilir ve uygulanabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam