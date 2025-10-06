onedio
6-12 Ekim 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 6-12 Ekim 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
06.10.2025 - 08:53

İşte 6-12 Ekim 2025 haftası için burç yorumlarınız! Bu hafta gökyüzünün size özel mesajlarını keşfedin ve iş, aşk, para, aile ve sağlık alanlarındaki etkileşimleri öğrenin.

Koç Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Cesaretinle kapıları aç, içgüdün rehberin olsun. 

Bu hafta senin için yeni bir yön belirleme, kararlılıkla ilerleme ve geçmişi ardında bırakma zamanı. Evrenin sana sunduğu destekleyici enerjilerle birlikte, içsel gücünü kullanarak hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerleyebilirsin. Şu an, sezgilerini takip etmek sana en doğru yolu gösterecektir. 

İş ve Kariyer 

Haftanın ilk günlerinden itibaren özellikle Salı ve Çarşamba günleri kariyer alanında dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Mars ve Plüton arasındaki olumlu etkileşim sayesinde liderlik yönün güçleniyor ve etkileyici sunumlar, stratejik görüşmeler ya da uzun zamandır bekleyen bir atılım için elverişli bir zemin oluşuyor. 

Merkür’ün etkisiyle düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilecek, karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olabileceksin. Özellikle iş birlikleri, anlaşmalar ve sözleşmeler açısından dengeli ve çözüm odaklı bir tutum sana avantaj kazandırabilir. 

Aşk ve İlişkiler 

İlişkilerde duygusal netlik arayışın artıyor. Bu dönemde yüzeysel yaklaşımlar seni tatmin etmeyecek; samimiyet, güven ve bağ kurma ihtiyacın daha da belirginleşecek. Partnerinle olan bağını derinleştirmek için yumuşak bir iletişim ve anlayış ön planda olacak. 

Bekar bir Koç isen, haftanın ortasında tanışacağın yeni kişilerle kuracağın iletişim seni heyecanlandırabilir. Konuşkan ve enerjik halinle dikkat çekmen kolaylaşacak. Sosyal ortamlarda karşına çıkabilecek fırsatlara açık ol. 

Para ve Maddi Konular 

Bu hafta finansal konular da dikkat gerektiriyor. Hem kazançlarını artırmak hem de harcamalarını daha bilinçli yönetmek için fırsatlarla dolu bir dönem olabilir. Ortaklık teklifleri, yeni iş fikirleri veya yatırım planları gündeme gelebilir. 

Geçmişten gelen maddi yükler, özellikle tutulma sonrası etkilerle birlikte kapanışa hazırlanabilir. Bu dönemde maddi kararlarını verirken sadece mantığı değil, uzun vadeli amaçlarını da göz önünde bulundurmalısın. 

Aile ve Ev Hayatı 

Ailevi ilişkilerde denge kurma arzun artıyor. Özellikle haftanın ilk yarısında, daha anlayışlı ve sabırlı davranarak bazı sorunları çözüme kavuşturman mümkün. Evde yapacağın küçük düzenlemeler ya da birlikte geçirilen kaliteli zaman, aranızdaki bağı güçlendirebilir. 

Hafta sonuna doğru ev içi huzuru destekleyecek basit ama etkili planlar yapmak, hem senin hem sevdiklerinin ruhsal olarak rahatlamasına yardımcı olacaktır. 

Sağlık ve Ruhsal Denge 

Hafta boyunca enerjin yüksek olsa da bu enerji zaman zaman dağılabilir. Bu nedenle düzenli bedensel hareketler ve zihinsel arınma teknikleri önemli hale geliyor. Kısa yürüyüşler, tempolu egzersizler ya da basit nefes çalışmalarıyla beden ve zihin dengesini koruyabilirsin. 

Sindirim sistemi, baş bölgesi ve kaslar bu hafta biraz daha hassas olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde yapacağın gevşeme çalışmaları, tuz banyosu veya sakinleştirici meditasyonlar, kendini daha dengede hissetmene katkı sağlayacaktır.

Boğa Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Sessizlik içinde gelen farkındalık, seni özgürleştirecek. 

Bu hafta seni içsel bir yolculuk bekliyor. Dışarıdan bakıldığında sakin görünsen de içinde derin bir farkındalık ve dönüşüm süreci işliyor. Zihnini meşgul eden ilişkiler, kariyer planları ve sosyal çevreyle ilgili konular artık yeniden şekilleniyor. Gökyüzü, sana ait olmayan yükleri bırakman için destek sunuyor. 

İş ve Kariyer 

Bu hafta iş hayatında perde arkasında yürüyen süreçleri daha net görebilirsin. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri, kariyer hedeflerinle ilgili önemli bir içgörü yakalaman mümkün. Bu günlerde vereceğin kararlar uzun vadede büyük değişimlerin habercisi olabilir. 

Merkür’ün etkisi, iş ortamında daha uyumlu, estetik ve adil bir yaklaşımı destekliyor. Sanatsal projeler, tasarım işleri, organizasyon görevleri gibi alanlarda detaylara olan dikkatin seni öne çıkarabilir. İş değişikliği ya da terfi planların varsa, bu hafta planlama yapman uygun; harekete geçmek için bir süre daha beklemen daha verimli olabilir. 

Aşk ve İlişkiler 

Romantik ilişkilerde duygusal netlik kazanmak, bu haftanın odaklarından biri. Partnerinle daha ciddi ve kalıcı konular üzerine konuşmalar yapabilir, geleceğe yönelik kararlar alabilirsin. Bu süreçte kalbinin derinliklerinden gelen dürtülere kulak vermek önemli. 

Bekar Boğalar için eski bir ilişki ya da bağlantı gündeme gelebilir. Fakat bu durum sana eskiyle yeniyi karşılaştırma ve neye ihtiyacın olduğunu anlama fırsatı sunacak. Gerçekten ilerlemek için geçmişte seni sınırlandıran duygusal kalıpları fark etmen gerekiyor. 

Para ve Maddi Konular 

Haftanın başında maddi anlamda durağan bir süreç olabilir. Ancak hafta ortasında sosyal çevrenden gelecek bir öneri ya da fırsat, kazançla ilgili güzel bir kapı aralayabilir. Kısa süreli bir ek gelir, danışmanlık işi ya da freelance proje gündeme gelebilir. 

Aynı zamanda bu hafta, gereksiz harcamaları fark ederek yeni bir bütçe düzeni oluşturman için uygun. Maddi açıdan seni yoran alışkanlıklardan özgürleşmek sana uzun vadede ferahlık getirecek. Gereksiz harcamaları hayatından çıkarmak, daha güçlü bir finansal yapı oluşturmanı sağlayabilir. 

Aile ve Ev Hayatı 

Ev içinde denge ve huzur ihtiyacın artıyor. Fiziksel olarak evini sadeleştirme ve enerjisini temizleme ihtiyacı hissedebilirsin. Kullanılmayan eşyaları bağışlamak, evini düzenlemek ya da sadeleştirmek ruhsal rahatlamanı sağlayacak. 

Aile içinde duygusal bağların derinleştiği, bazı geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelip şifalandığı bir dönem. Özellikle bağışlama, affetme ve geçmişi onarma yönünde gelişmeler olabilir. Bu süreç seni içsel olarak güçlendirecek. 

Sağlık ve Ruhsal Denge 

Hafta boyunca zihinsel ve duygusal hassasiyetler artabilir. Özellikle baş ve boyun bölgende gerginlik, mide ve sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar dikkat çekebilir. Uyku düzenin bozulabilir. Bu nedenle, gün içinde kendine daha fazla alan açman gerekiyor. 

Yavaşlamaya, sessizliğe ve doğaya yaklaşmaya ihtiyacın var. Gündelik telaştan, sosyal medyadan veya çevresel gürültüden bir süre uzaklaşmak sana iyi gelecektir. Hafta sonuna doğru içsel huzur bulabileceğin pratiklere yönel: meditasyon, topraklanma egzersizleri, enerji arınması gibi çalışmalar bu dönemde sana çok iyi gelecek.

İkizler Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Zihnini susturduğunda kalbin konuşmaya başlar. 

Bu hafta senin için hareketli ama derin anlamlar barındıran bir dönem başlıyor. Ay’ın burcuna geçişiyle birlikte hem çevrende canlanma hem de iç dünyanda güçlü bir dönüşüm etkisi hissedebilirsin. Bilgi akışı yoğunlaşsa da, dışsal kaynaklardan çok içsel sezgilerine kulak vermen gerekiyor. Hangi söz seni besliyor, hangisi seni yoruyor? Bu ayrımı yapabilmek senin için önemli olacak. 

İş ve Kariyer 

Haftanın özellikle Salı ve Çarşamba günleri, fikirlerini paylaşmak, sunumlar yapmak ya da bir projede inisiyatif almak için çok uygun. İletişim kabiliyetin yüksek ve bu sayede hem çevrendekileri etkileyebilir hem de dikkat çekebilirsin. Ancak odak dağınıklığına karşı dikkatli olmalı, birden çok işe aynı anda yüklenmek yerine, enerjini öncelikli alanlara yönlendirmelisin. 

Merkür’ün Terazi burcundaki konumu, yaratıcılığını destekliyor. Yazılı işler, sosyal medya, danışmanlık, estetik ve sanatsal alanlar bu hafta sana başarı getirebilir. Fakat tutulma sonrası dönemde olduğumuz için ani kararlar almadan önce iyi bir değerlendirme yapman faydalı olur. 

Aşk ve İlişkiler 

Bu hafta ilişkilerde yüzeyin ötesine geçme ihtiyacın artıyor. Konuşmaların altındaki duygular, jestlerin arkasındaki niyetler daha belirgin hale gelebilir. Partnerinle arandaki bağın gerçekten sana ne kattığını sorgulayabilirsin. Bu sorgulama bir ayrılık değil, bir netleşme fırsatı da olabilir. 

Eğer bekarsan, hafta ortasında yeni tanışmalar, heyecan verici sohbetler ve duygusal yakınlık sağlayabilecek karşılaşmalar yaşanabilir. Ancak bu etkileşimlerde samimiyeti esas almalı, yalnızca fikir alışverişine değil, duygusal uyuma da dikkat etmelisin. 

Para ve Maddi Konular 

Hafta boyunca maddi kararlar hızla gelişebilir. Aniden gelen bir harcama, beklenmedik bir teklif veya geçmişten kalan bir ödeme meselesi gündeme gelebilir. Bu süreçte sezgilerin sana rehber olabilir. Kısa vadeli düşünmek yerine uzun vadede güven hissi yaratacak adımlar atman önemli. 

Borçları yapılandırmak, bir alacağı takip etmek veya bütçene yeni bir düzen getirmek için gökyüzü seni destekliyor. Parayla olan ilişkinin, kendine verdiğin değerle ne kadar bağlantılı olduğunu bu hafta daha iyi fark edeceksin. 

Aile ve Ev Hayatı 

Ev içindeki iletişimde dengeyi sağlamak bu hafta önemli. Aileden biriyle yapılacak bir konuşma, geçmişten gelen bir konunun tekrar gündeme gelmesi ya da duygusal destek ihtiyacı seni etkileyebilir. Bu süreçte hem anlayışlı hem de sınır koyan bir tavır sergilemek sana güç katacak. 

Sözlerinin iyileştirici etkisi yüksek. Bu yüzden ne söylediğin kadar nasıl söylediğine de dikkat etmelisin. Sessizliğin bile şifa getirebileceğini hatırla. 

Sağlık ve Ruhsal Denge 

Bu hafta zihinsel tempon çok yüksek olabilir. Bu da bedensel bazı etkiler yaratabilir. Uyku sorunları, baş ağrısı, mide gerginliği gibi durumlara karşı bedenini dinlemeyi ihmal etmemelisin. 

Günlük yaşamında kısa molalar, teknolojiyle teması sınırlamak, doğada zaman geçirmek gibi uygulamalar seni hem bedensel hem ruhsal olarak rahatlatacaktır. Meditasyon yapmak, nefes egzersizleriyle gevşemek ve kendine sessizlik alanı yaratmak haftanın en güçlü şifa kaynakları arasında. 

Rüyaların bu dönemde sembolik mesajlar taşıyabilir. Güne nasıl hissettiğinle başlamak ve sabah ilk duygunu fark etmek, içsel rehberliğini güçlendirecek.

Yengeç Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Geçmiş seni büyüttü ama geleceğin seni çağırıyor. 

Bu hafta senin için derin ve içsel bir dönüşüm zamanı. Gökyüzü, geçmişte öğrendiklerini onurlandırarak geleceğe güvenle adım atmanı istiyor. Duygusal bağların, inanç kalıpların ve içsel köklerin üzerinden geçerken, seni artık büyütmeyen yapıları fark edip bırakma gücünü kazanıyorsun. Artık şimdi ve burada var olma zamanı. 

İş ve Kariyer 

Profesyonel hayatında sorgulayıcı bir ruh haline giriyorsun. Yaptığın işi, çalışma ortamını veya kariyer hedeflerini yeniden değerlendirebilirsin. Bu düzen sana gerçekten hizmet ediyor mu, yoksa yalnızca alışkanlıktan mı sürdürüyor olabilirsin? 

Salı ve Çarşamba günleri içgüdüsel olarak aldığın ilhamlar, rüyalar ya da ani farkındalıklar sana yeni bir yön gösterebilir. Bu hafta mantıktan çok sezgiyle ilerlemen gereken bir dönemdesin. 

Merkür’ün etkisiyle iş ortamında daha fazla anlayış, uyum ve ara bulucu rolü üstlenebilirsin. Başkalarının sessizliğini fark ederek onların duygularına destek olmak, sana hem takdir kazandırır hem de içsel tatmin sağlar. Dinleyen olmak, bu hafta senin için en güçlü iletişim biçimi. 

Aşk ve İlişkiler 

Bu hafta ilişkilerde derin temizlik zamanı. Mevcut ilişkinde bastırdığın duygular artık yüzeye çıkabilir. İçten içe yorgunluk yaratan konuları daha fazla bastıramayabilirsin. Partnerinle açık yürekli konuşmalar yapmak, kalpten bir bağ kurmak için önemli bir fırsat olacak. 

Eğer yalnızsan, geçmişten gelen bir duygu ya da kişi yeniden zihnine düşebilir. Bu, sana bir şeyi hatırlatmak ve duygusal kapanış yapman için gelen bir deneyim olabilir. Geçmişi sevgiyle bırakabilirsen, gelecekte sana uygun olan ilişkiye yer açabilirsin. 

Para ve Maddi Konular 

Hafta boyunca finansal konularda içsel bir denge kurmaya çalışıyorsun. Maddi güvende olma arzun yüksek olsa da, aşırı tutunmak seni zihinsel olarak yorabilir. Bu hafta, belki bir yardımda bulunma ya da yeni bir yatırım fikrine karşı test edileceğin durumlar olabilir. 

Paraya yaklaşımının arkasındaki duygusal motivasyonları fark etmek önemli. Parayı bir savunma duvarı gibi kullanmak yerine, onun doğal akışına güvenmeyi öğreniyorsun. Harcamaların seni korkutmasın; bazen verme hali, almanın kapısını aralar. 

Aile ve Ev Hayatı 

Ev ve aile temaları bu hafta oldukça ön planda. Ebeveynlerle olan ilişkiler, ev içinde yapılması gereken düzenlemeler, duygusal yüklerin arınması gibi konular seni meşgul edebilir. Ayrıca çocuklar veya geçmişten gelen sorumluluklar da gündemine yerleşebilir. 

Duygusal olarak hassas olduğun bu süreçte, kendini suçluluk duygusuna kaptırmamaya dikkat etmelisin. Sınır çizmek, “hayır” demek ve iç sesine sadık kalmak, kendine duyduğun saygının bir yansımasıdır. Aile içinde dengeyi kurmak için duygusal farkındalığını güçlü tutmalısın. 

Sağlık ve Ruhsal Denge 

Duygusal yoğunluk bedenine yansıyabilir. Mide, göğüs bölgesi, lenf sistemi ve uyku düzeni hassaslaşabilir. Özellikle gece rüyalarında artış olabilir ve bu durum sabahları yorgun uyanmana sebep olabilir. Bu da ruhsal ve zihinsel bir çözülme sürecinde olduğunu gösterir. 

Kendini dengeye getirmek için günlük küçük uygulamalar yapabilirsin. Bitki çayları, lavanta yağı ile gevşeme, kısa yürüyüşler, sessizlik içinde kalmak ve geçmişten gelen fazla eşyaları evinden çıkarmak sana ferahlık sağlayabilir. Bu fiziksel sadeleşme, zihinsel huzuru da beraberinde getirecektir.

Aslan Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Işığını saklama, içindeki lideri uyandır. 

Bu hafta seni hem sahneye çıkartan hem de içsel gücünü parlatan etkiler devrede. Çevrende dikkat çeken olaylar yaşanabilir ama asıl mesele, senin kendi merkezinde kalıp kararlarını güvenle alabilmen. Bu dönem, başkalarının onayı değil, kendi içsel otoriten önemli. 

İş ve Kariyer: 

Haftanın ortasında yaratıcı projelerde parlayabilir, liderlik sorumluluğu alabilir ya da daha fazla görünürlük kazanabilirsin. İş yerinde yönlendiren kişi olmak sana güç katıyor. Fakat egona değil, vizyonuna odaklanmalısın. Merkür’ün etkisiyle yazılı ve sözlü ifade gücün yüksek; doğru yerde doğru kelimeyi kullanmak sana kapılar açabilir. 

Aşk ve İlişkiler: 

İlişkilerde kendini ifade etme arzun artıyor. Partnerinle daha açık konuşmalar yapabilir, beklentilerini net bir şekilde ortaya koyabilirsin. İlişkin varsa daha samimi ve eğlenceli hale gelebilir. Bekarsan, karizmatik duruşun dikkat çekecek ve yeni bir etkileşim doğabilir. 

Para ve Maddi Konular: 

Bu hafta maddi olarak daha fazla kazanma arzusu seni motive ediyor. Ancak büyük harcamalardan önce ihtiyaç mı, istek mi diye sorgulamalısın. Gücünü göstermek adına maddi risk alma eğilimine dikkat et. 

Aile ve Ev Hayatı: 

Ev içinde liderliği üstlenebilirsin. Taşınma, dekorasyon ya da aile içi konularda alınacak kararları yöneten taraf sen olabilirsin. Herkesin sesi olmak yerine çözüm odaklı kalmaya çalış. 

Sağlık ve Ruhsal Denge: 

Enerjin yüksek ancak zaman zaman gerginlik artabilir. Kalp bölgesi, tansiyon ve omurga sistemine dikkat etmelisin. Sporla enerjiyi dönüştürmek ve gerginliği yaratıcı kanallarla dışa vurmak sana iyi gelir.

Başak Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Kusursuzluk arama, olanın içindeki anlamı keşfet. 

Bu hafta dikkatini detaylardan biraz çekip, bütünü görmeye odaklanıyorsun. Özellikle ikili ilişkiler, kariyer ve ruhsal alanda “kontrol yerine teslimiyet” fikri öne çıkabilir. Gökyüzü seni aşırı analizden özgürleştirmek istiyor. 

İş ve Kariyer: 

İş yerinde analiz gücün yüksek. Ancak bu hafta fazla detaylara takılmak yerine akışta kalmak sana avantaj sağlar. Merkür’ün etkisiyle yazı, planlama ve eğitim alanlarında başarı şansın yüksek. Yeni bir düzen kurmak için hazırlık yapabilirsin. 

Aşk ve İlişkiler: 

İlişkilerde fazla düşünmek yerine duyguları olduğu gibi kabul etmen gerekebilir. İlişkisi olan Başaklar için bu hafta, partnerle olan iletişim daha hassas olabilir. Bekar Başaklar için geçmişten gelen biri gündeme gelebilir. 

Para ve Maddi Konular: 

Bütçe planlamaları, borçların toparlanması, tasarruf alanlarının değerlendirilmesi gibi konular seni meşgul edebilir. Harcamalarında gerçekçi kalmaya devam et. Kazanmak kadar verimli yönetmek de önemli. 

Aile ve Ev Hayatı: 

Evde düzene duyduğun ihtiyaç artıyor. Temizlik, sadeleşme, sağlıkla ilgili ev içi düzenlemeler sana iyi gelir. Aile içi yanlış anlaşılmalara karşı sabırlı ol. 

Sağlık ve Ruhsal Denge: 

Bağırsak, sinir sistemi ve baş-boyun bölgesine dikkat. Meditasyon, sağlıklı beslenme ve hafif egzersizler senin için denge anahtarı olabilir.

Terazi Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Kendi merkezini bulduğunda her şey dengeye gelir. 

Bu hafta senin için ilişkiler, kararlar ve estetik anlayışının sınandığı bir dönem olabilir. Merkür burcunda ilerlerken kelimelerinin gücüyle dengeyi sağlama fırsatın var. Ancak herkesi memnun etmeye çalışmak yerine, kendi dengeni öncelemelisin. 

İş ve Kariyer: 

İş hayatında çözüm arayışındasın. Toplantılar, sunumlar ve fikir alışverişleri açısından verimli bir hafta. Ancak karar alma sürecinde kararsızlık seni yavaşlatabilir. Kendi isteklerinle başkalarının beklentisi arasındaki çizgiyi netleştirmelisin. 

Aşk ve İlişkiler: 

İlişkilerde estetik, uyum ve nezaket arıyorsun. Partnerinle uyum yakalamak kolaylaşabilir. Bekarsan, sosyal çevrenden biriyle yakınlık doğabilir. Ancak iç sesini dinlemeden duygusal adım atma. 

Para ve Maddi Konular: 

Finansal konularda planlı olman gereken bir dönem. Ortak bütçeler, iş birlikleri ve hukuki süreçler ön planda olabilir. Gereksiz harcamalardan uzak dur. 

Aile ve Ev Hayatı: 

Evde huzur, sadeleşme ve dekorasyon ihtiyacı öne çıkabilir. Aile içi diyaloglarda hakem rolü üstlenebilirsin. Anlayışlı olmak kadar sınır koymak da önemli. 

Sağlık ve Ruhsal Denge: 

Bel ve böbrek bölgene dikkat etmelisin. Gerginlikten uzaklaşmak için estetikle ilgili çalışmalar, dans, hafif yoga fayda sağlar.

Akrep Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Kontrolü bıraktığında dönüşüm başlar. 

Bu hafta, görünmeyeni fark etme, gölgeleri dönüştürme ve içsel gücünü yapılandırma zamanı. Bilinçaltı temalar, duygusal geçmiş ve içsel yüzleşmeler seni derinleştiriyor. Artık direnç yerine kabul enerisine geçiyorsun. 

İş ve Kariyer: 

Profesyonel alanda geri planda yürüyen gelişmeler öne çıkabilir. Sezgilerin çok güçlü, perde arkasını görebiliyorsun. Hafta ortasında sezgisel farkındalıklar, önemli kararlar almana neden olabilir. Merkür’ün etkisiyle stratejik düşünmek, gizli bilgileri analiz etmek iş yaşamında avantaj kazandırır. 

Aşk ve İlişkiler: 

İlişkilerde gerçeklik arayışındasın. Maskeler düşüyor, bağların özüyle yüzleşiyorsun. Partnerinle açık ve dürüst bir iletişim kurmak, aranızdaki derinliği artıracaktır. Bekarsan, gizli bir hayranlık ya da ani bir bağlanma durumu yaşanabilir. 

Para ve Maddi Konular: 

Parayla ilgili gizli gündemler, ödemeler ya da miras konuları öne çıkabilir. Ortak gelirler, kredi veya borçlar alanında düzenlemeler yapılabilir. Harcamalarını kontrol etmek yerine anlamaya çalış; maddi davranışların duygusal köklerine in. 

Aile ve Ev Hayatı: 

Ailevi ilişkilerde bazı sessizlikler çözülebilir. Özellikle evdeki duygusal yükler ve geçmiş meseleler tekrar gündeme gelebilir. Yapıcı bir yüzleşme fayda sağlar. Evde arınma, eşyaları sadeleştirme sana iyi gelir. 

Sağlık ve Ruhsal Denge: 

Bağışıklık sistemi, cinsel sağlık, hormonlar ve boşaltım sistemine dikkat. Meditasyon, bilinçaltı temizliği, sessizlik içinde kalmak bu hafta sana çok iyi gelecektir.

Yay Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Ufuk geniş, ama yönünü kalbin belirler. 

Bu hafta hem iç hem dış dünyada yeni yollar belirliyorsun. Genişlemek isterken neyi geride bırakman gerektiğini de fark ediyorsun. Felsefi sorgulamalar, eğitim, yolculuk ve vizyon planlamaları gündeminde. 

İş ve Kariyer: 

Hafta ortasında yeni fikirler, seminerler, proje planlamaları öne çıkabilir. Uzun vadeli hedefler için araştırma yapman, yeni beceriler kazanman adına destekleyici bir süreç. Yurtdışı bağlantılı işler, yayıncılık veya akademik alanlar gündeme gelebilir. 

Aşk ve İlişkiler: 

Aşkta yeni heyecanlar arıyorsun ama yüzeyde kalan bağlar artık seni tatmin etmeyebilir. Partnerinle ortak idealler üzerinde konuşmak, ilişkinin yönünü belirleyecek. Bekarsan, farklı kültürden biriyle tanışman ya da bir yolculukta karşılaşma ihtimalin yüksek. 

Para ve Maddi Konular: 

Beklenmeyen bir seyahat, eğitim ya da bir fırsat için harcama yapman gerekebilir. Bu hafta maddi kararlarını uzun vadeli fayda üzerinden değerlendir. Riskleri göz ardı etme. 

Aile ve Ev Hayatı: 

Aile içinde inanç farklılıkları ya da yaşam tarzı çatışmaları gündeme gelebilir. Anlayışlı olmak ama kendi değerlerinden ödün vermemek bu hafta dengeyi getirir. 

Sağlık ve Ruhsal Denge: 

Karaciğer, kalça, uyluk bölgesi hassas olabilir. Egzersiz, yürüyüş, açık havada vakit geçirmek ve yeni fikirlerle zihni beslemek sana iyi gelecektir.

Oğlak Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Köklen ama zincirlenme. 

Bu hafta köklerin, sorumlulukların ve otorite figürleriyle olan bağların üzerinden geçiyorsun. Hem aile hem kariyer konularında sınırlarını yeniden çizmen gerekebilir. Gökyüzü, sağlam dur ama esnek kal diyor. 

İş ve Kariyer: 

İş ortamında yönetimsel konular, düzenleme süreçleri veya planlama detayları ön planda olabilir. Disiplinli yapın seni başarıya götürüyor ancak fazlaca yüklenmek tükenmeye neden olabilir. İş paylaşımını önemse. 

Aşk ve İlişkiler: 

İlişkilerde sadakat, güven ve yapısal denge arıyorsun. Partnerinle sorumluluklar üzerinden tartışmalar yaşanabilir. Açık iletişim kurmak bu süreci yumuşatacaktır. Bekarsan, ciddiyetle yaklaşacağın biriyle tanışman olası. 

Para ve Maddi Konular: 

Harcamalarını kısmak, yeni bir birikim planı yapmak ya da uzun vadeli yatırımlara yönelmek için uygun bir hafta. Ancak aşırı kısıtlayıcı olmamaya dikkat et. Dengeyi bul. 

Aile ve Ev Hayatı: 

Ev ve aile ile ilgili sorumluluklar artabilir. Yaşlı bireylerle ilgili gündemler, aile içi görev paylaşımı, taşınma veya evde yapılandırma planları olabilir. Katı tutumlardan uzak dur. 

Sağlık ve Ruhsal Denge: 

Kemik, diş, diz bölgesi ve cilt sağlığı öne çıkıyor. Kendine yüklenmek yerine bedenini dinlemeli, düzenli uyku ve dengeli beslenmeye önem vermelisin.

Kova Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Farklılığın özgürleştirici gücünü unutma. 

Bu hafta seni özgürleştiren şeyin ne olduğunu yeniden tanımlıyorsun. Eski fikirler, zihinsel kalıplar ve bağlayıcı ilişkiler sorgulanıyor. Düşünsel devrim ve içsel özgürlük teması güçlü. 

İş ve Kariyer: 

Yaratıcı fikirlerinle dikkat çekiyorsun. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri grup çalışmaları, projelerde öne çıkmak için uygun. Ancak fikirlerini netleştirmeden uygulamaya geçme. Merkür’ün etkisiyle teknolojik işler, danışmanlık ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif olabilirsin. 

Aşk ve İlişkiler: 

İlişkilerde bireysel alanına saygı duyulması senin için çok önemli. Partnerinle aranda sınırlar ve özgürlük konusu gündeme gelebilir. Bekarsan, farklı yaşam tarzına sahip biriyle tanışman olası. 

Para ve Maddi Konular: 

Finansal alanda yenilikçi yaklaşımlar benimseyebilirsin. Dijital yatırımlar, sosyal medya kazançları, online projeler gündeme gelebilir. Maddi bağımsızlığını sağlamlaştırmak için fırsatları değerlendir. 

Aile ve Ev Hayatı: 

Evde rutinler seni sıkabilir. Yeni düzenlemeler yapma, farklı yaşam alanları oluşturma arzun artabilir. Aile üyeleriyle bireysel yaşam alanlarını korumaya özen göster. 

Sağlık ve Ruhsal Denge: 

Sinir sistemi, bilekler, dolaşım sistemi hassas olabilir. Meditasyon, zihinsel detoks ve teknolojiden uzaklaşarak rahatlamak sana iyi gelecektir.

Balık Burcu

Gökyüzünden Mesajınız Var: Hayal gücün pusulan, sezgilerin rehberin olsun. 

Tutulmanın yankılarıyla sezgisel gücün zirvede. Bu hafta, derin duygular, geçmişten gelen ilhamlar ve ilahi rehberlik seni içsel bir yenilenmeye davet ediyor. Artık ruhunun fısıltılarına kulak verme zamanı. 

İş ve Kariyer: 

İş ortamında duygusal hassasiyetler, empati ve yaratıcılık öne çıkıyor. Sanatsal çalışmalar, tasarım ve ruhsal alanlarla ilgili işlerde ilham dolu bir dönem. Hafta ortasında gelen bir rüya ya da fikir, yol gösterici olabilir. 

Aşk ve İlişkiler: 

İlişkilerde sezgilerin seni yönlendiriyor. Partnerinle daha içten, romantik ve derin bağlar kurabilirsin. Eğer yalnızsan, bu hafta ruh eşinle karşılaşabileceğin bir enerji taşıyor. Kalbine güven. 

Para ve Maddi Konular: 

Maddi konularda belirsizlikler yaşanabilir. Bu nedenle bu hafta büyük yatırımlar veya borçlanmalardan kaçınmak uygun. Sezgisel harcama eğilimine dikkat et. Maddi konularda bir uzman görüşü almak faydalı olabilir. 

Aile ve Ev Hayatı: 

Evde huzur arayışın artıyor. Ailevi geçmişinle ilgili duygusal çözülmeler yaşanabilir. Bağışlama, anlayış ve duygusal destek bu hafta çok kıymetli. 

Sağlık ve Ruhsal Denge: 

Ayaklar, lenf sistemi, bağışıklık ve uykuyla ilgili konulara dikkat. Dinlenmeye, meditasyona ve suyla temasa zaman ayır. Rüyalarına not al, mesajlar taşıyor olabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

