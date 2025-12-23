onedio
30 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.12.2025 - 13:15

30 Aralık Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Torku Dana Baton Kavurma 1000 gr 875 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 500 gr 259 TL

  • Pasta 400 gr 299 TL

  • Alisya Kıtır Fıstık Tanesi Pasta 150 gr 159 TL

  • Pekfood Cevizli & Nar Ekşili Lahmacun 400 gr 169 TL

  • Banvit Piliç Izgara Kanat 1000 gr 139 TL

  • Er Piliç Piliç Kebap Döner 1000 gr 219 TL

  • Coquette Elmalı Tart 550 gr 185 TL

  • Artmac Makaron 135 gr 125 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg 99 TL

  • Gedik Acılı Cıtır Piliç Bonfile 700 gr 139 TL

  • Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179,50 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 57,50 TL

  • Sek 0,5 Yağlı Süt 1 Litre 27 TL

  • İçim Çilekli Kefir 1 Litre 72,50 TL

  • Coşkun Dana Pastırma 80 gr 169 TL

  • Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 99,50 TL

  • Yeşilada Izgara Peynir 250 gr 74,50 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Kars Kaşarı 250 gr 125 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 255 TL

  • Mövenpick Meyveli Yoğurt Çeşitleri 100 gr 32,50 TL

  • İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 37,50 TL

  • Eker Dip Sos Çeşitleri 125 gr 29,50 TL

  • Bahçıvan Labne 450 gr 99 TL

  • Urfarm Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Tulum Peyniri 250 gr 119 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 169 TL

Mr. Green Bitkisel Çok Amaçlı Temizleyici 69 TL

  • The Newlab Yüz Bakım Serumu Seti 2x30 ml 399 TL

  • Hop’s Playtime Islak Havlu 29,50 TL

  • Family Gözlük Ve Ekran Temizleme Mendili 29,50 TL

  • Queen Desenli Peçete 17,50 TL

  • Maylo Çek Al Mendil 3x150’li 79 TL

  • Sofia Tohum Kartlı Cep Mendil 25 TL

  • Kotex Hijyenik Ped Gece 69 TL

  • Miss Soda Plus Çamaşır Sodası 49 TL

  • Hypo Jel Lavabo Açıcı 40 TL

  • Quick Dish Bulaşık Süngeri 49 TL

  • Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 Litre 52,50 TL

  • Morfose Fön Suyu 240 ml 119 TL

  • Powerdent İnce Uçlu Diş Fırçası 2’li 39 TL

  • Laxe Saç Proteini 100 gr 99 TL

  • Cire Aseptine Vazelin 150 ml 69 TL

  • Neutrogena Peeling Jel 150 ml 109 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 109 TL

  • Neutrogena Sivilce Karşıtı Yağsız Nemlendirici Krem 50 ml 109 TL

  • Note Bb Krem Set 149 TL

  • Note Gözaltı Kapatıcısı 129 TL

  • Note Allık 169 TL

  • Note Lip Oil 169 TL

  • Dermokil Diş Macunu + Fırça 75 ml 75 TL

  • Naturalove Kurdele Figürlü Kare Tarak Çeşitleri 95 TL

  • Naturalove Kurdele Figürlü Oval Tarak Çeşitleri 115 TL

  • Bolero Kadın Uyku Çorabı 69 TL

  • Penti Kadın Külotlu Çorap 89 TL

  • Penti Pantolon Çorabı 49 TL

  • Şimşek Kız Çocuk Soket Çorap 39 TL

  • Casilli Kız Çocuk Kurdeleli Külotlu Çorap 159 TL

  • Casilli Karma Kurdele Soket Çorap 105 TL

  • Şirin Şönil Kadın Soket Çorap 45 TL

  • Casilli Kadın Simli Slip 149 TL

Party Mısır Cipsi Çeşitleri 200 gr 33,50 TL

  • Lays Patates Cipsi Çeşitleri 125 gr 45 TL

  • Züber Nohut Cipsi 55 gr 45 TL

  • Doritos Storm Mısır Cipsi Çeşitleri 346 gr 115 TL

  • Simbat Ekonomik Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr 65 TL

  • Simbat Mısır Kavurgası 200 gr 29,50 TL

  • Patito İncecik Kabuklu Patates Cipsi 150 gr 32,50 TL

  • Star Krak Patlamış Mısır 2x75 gr 34 TL

  • Simbat Siirt Fıstığı 300 gr 319 TL

  • Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 400 gr 284 TL

  • Keyifçe Karışık Kuruyemiş 300 gr 164 TL

  • Cipso Patates Cipsi 160 gr 47 TL

  • Cipso Tube Patates Cipsi 90 gr 46,50 TL

  • Patos Mısır Cipsi 185 gr 46,50 TL

  • Derme Makademya Fındığı 250 gr 250 TL

  • Seyran Karışık Kuruyemiş 200 gr 129 TL

  • Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr 59 TL

  • Munchiz Mısır Çerezi 125 gr 34,50 TL

  • Rixy Mısır Çerezi Çeşitleri 90 gr 22,50 TL

  • Nutties Protein Topu Çeşitleri 72 gr 59 TL

