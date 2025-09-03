onedio
3 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
03.09.2025 - 16:23

ŞOK 3 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Eylül - 9 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Lio Riviera Zeytinyağı 849 TL

  • Lio Salamura Siyah Zeytin 119 TL

  • Mis Yoğurt Yarım Yağlı 49,50 TL

  • Cumhuriyet Dana Parmak Sucuk 249 TL

  • Polonez Hindi Fermente Sucuk 175 TL

  • Sıperfresh Pizza King Extra Büyük Boy Karışık 145 TL

  • Bisto Lavaş 45 TL

Uno Tost Ekmeği 35 TL

  • Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 25 TL

  • Link Çilek 14,90 TL

  • Mis Meyveli İçecek 7,90 TL

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 135 TL

  • Axe Deodorant + Duş Jeli Çeşitleri 199 TL

  • Mon Amour Lolipop Lip Balm & Lip Oil 99 TL

  • Palette Saç Boyası Çeşitleri 89 TL

  • Sobe Saç ve Vücut Parfümü 159 TL

  • Duru Granül Sabun Klasik 189 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 99 TL

  • GiletteVenus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 149 TL

