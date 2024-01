Bu hafta başarının size gelmesini beklemek yerine, nasıl başarılı olabileceğinizi düşünmelisiniz. İş hayatınızda zam isteyin, daha iyi bir iş arayın, ürün satın, ek işler yapmak için harekete geçin. Hafta boyunca otorite konumunda ki kişiler ile ters düşmekten uzak durmalısınız. Ailevi konularda ise sizden beklentiler yükselebilir kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Risk almaktan uzak durun ve sadece yapabilecekleriniz kadar sorumluluk alın. Özel yaşamınızda ise geçmişten gelen konular hafta boyunca beklenmedik şekilde gündeminize gelebilir çözüm odaklı olmazsanız her şey kontrolden çıkabilir.

Boğa burcu

Bu hafta kendinize sorun gerçekten mutlu olmak mı istiyorsunuz? Sizi aşağıya çeken herkesi veya her şeyi hayatınızdan çıkarın ve etrafınızı sizi neşelendiren insanlarla, deneyimlerle çevreleyin. Artık zamanı geldi. Nokta koymalı ve hak edenler ile yolunuza devam etmelisiniz. İş ve eğitim hayatınızda bu hafta sözünüzü yükseltin haklı olduğunuza inandığınız her konuda mücadele edin. Size geri adım attırmaya kalkan hiçbir şeyi önemsemeyin ve ilerleyin. Maddi olarak Salı gününden itibaren kazanımlarınızın artacağı bir döngü sizleri karşılıyor. Korku ile değil akıl ve cesaretle ilerlediğinizde kazanacaksınız. Yeni bir siz için her şeyi dönüştürmeye olsun niyetleriniz. Bu haftanın sizin için mottosu yüzleşmek' bu sizin için kendi hayatınızın farkına varmak anlamına gelir. Hayalinizdeki kariyer ya da mutluluk aslında sizin bugüne kadar yaşadıklarınız olmayabilir uyanın fark edin ve ilerleyin.

İkizler burcu

Bu hafta kendi içinizde hesaplaşacak pişmanlık duyduğunuz konular üzerine düşünecek kararlar alacaksınız. Vicdan sizi rahat bırakmadığına göre siz şimdi dönüşmeye niyetlenmeli elinizden gelen gayreti vicdanınızı şifalandırmak kendi yolunuzu yeniden çizmek için harekete geçmelisiniz. Finansal konularda kefil olmak ve geleceğine güvendiğiniz alacaklara yönelik sözler vermekten uzak durun bu hafta. Ayrıca hafta boyunca geçmişe dayalı borçlar resmi konular beklenmedik şekilde karşınıza çıkabilir gerçeklerden kaçmak yerine çözüm odaklı hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ikilemler zorlayabilir bu hafta sizleri. Anlık kararlar almamaya çalışın.