26 Ocak - 2 Şubat 2026 Haftanın Yantrası: Kuttöre Yantra

Bu yantra, özellikle şu alanlarda etkili çalışır:

İtibarın artması

Toplumsal ve bireysel saygınlığın güçlenmesi

Sağlam, dürüst ve güvene dayalı ilişkilerin kurulması

Kurulan bağların bozulmadan, temiz bir niyetle devam etmesi

KUTTÖRE YANTRA, kısa vadeli kazanımlardan çok, kalıcı denge ve uzun vadeli güven inşa eder. Zorlamaz, dayatmaz; kişinin enerjisini olması gereken hizaya taşır.

ENERJİSEL KORUMA VE DÖNÜŞÜM ALANI

Yantra üzerinde yer alan özel düzen, ilahi onaylı sistem ve güven frekansı ile çalışır. Bu yapı, evren ile yeryüzü arasındaki güçlü enerjileri birbiriyle uyumlu hale getirir.

KUTTÖRE YANTRA’nın en önemli özelliklerinden biri, açık ya da gizli düşmanlıkları mühürleyerek etkisiz hale getirmesidir. Kişiye yöneltilmiş bilinçli ya da bilinçsiz negatif niyetlerin beslenmesini durdurur.

Aynı zamanda ata hatlarından gelen zararlı kalıplar, ata karmaları ve kişinin kendi zihninde oluşturduğu korku temelli blokajların dönüştürülmesinde güçlü bir destek sunar. Bu yönüyle yantra, sadece dış etkileri değil, içsel yükleri de ele alır.

AY VE GÜNEŞ TUTULMALARINA KARŞI DENGELEYİCİ ETKİ

Dolunaylar, Ay tutulmaları ve Güneş tutulmaları, birçok kişi için baskı, belirsizlik ve duygusal dalgalanma yaratır. KUTTÖRE YANTRA, bu sert gökyüzü etkilerini dengeleyerek kişinin merkezde kalmasına yardımcı olur.

Tutulma dönemlerinde alınan kararların daha sağlıklı olması, ilişkilerde kopuş yerine farkındalık gelişmesi ve enerjinin dağılmaması için destekleyici bir alan oluşturur.

KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANMA SÜRECİ

KUTTÖRE YANTRA, standart bir obje değildir. Kullanım öncesinde kişinin doğum haritası detaylı şekilde incelenir. Bu analiz doğrultusunda yantra;

Altın

Gümüş

Bakır

Oniks

materyallerinden biri ya da birkaçı kullanılarak hazırlanır.

Kullanım amacına göre takı formunda, ev ya da ofis alanlarında kullanılacak şekilde özel olarak tasarlanır. Böylece yantra, kişinin yaşam alanıyla birebir uyumlanır.

KUTTÖRE YANTRA KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

İtibarını ve duruşunu korumak isteyenler

İş ve sosyal çevrede güven problemi yaşayanlar

Gizli çekişmelerden ve görünmeyen baskılardan yorulanlar

Ata karmaları ve içsel korkular üzerinde çalışmak isteyenler

Tutulma dönemlerinde daha dengeli kalmayı hedefleyenler

Bu yantra, gücü sessiz ama kalıcı şekilde inşa edenler içindir.

YASAL UYARI

Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiştir.

Türk ve uluslararası patent koruması altındadır.

İzinsiz kullanımı, çoğaltılması ve paylaşımı yasal haklar kapsamında saklıdır.

ASTRODEHA MESAJI

İtibar, başkalarının ne söylediğiyle değil,

senin hangi enerjiyi taşıdığınla belirlenir.

Güven zorla kurulmaz.

Saygınlık talep edilmez.

Doğru frekansla kendiliğinden oluşur.

SON SÖZ

KUTTÖRE YANTRA,

hayatı kontrol etmeye çalışanlar için değil,

hayatı doğru yerden yönetenler için tasarlanmıştır.

Gökler rehberimiz,

yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Doğal Taş • Takı • Aksesuar