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24 Şubat Dolunayı ile Öfkeyi Değil Sevgiyi Geliştirin!

etiket 24 Şubat Dolunayı ile Öfkeyi Değil Sevgiyi Geliştirin!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 01:01

Keskin bir dolunay fazında olduğumuz bir haftadayız. Hafta boyunca ağzımıza geleni hoyratça söylemekten, İnsanların yaşayış şekilleri fiziksel özellikleri özel yaşamları imkanları imkansızlıkları inanışları ile ilgili keskin çıkışlar yapmaktan uzak durmamız gereken günlerdeyiz. Sözlerimizin esiri olmamak, öfkenin ateşinde yanıp pişmanlıklarımıza yenilerini eklememek için sakin kalmaya olsun niyetlerimiz. Aksi halde öfkeyle alınan kararlar takıntılar dolduruşa gelerek verilen tepkiler kısıtlayıcı olaylar pişmanlık veren bitişler olarak yansıyabilir yaşamlarımıza.

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Hayat her birimiz için oldukça zorken daha da zorlaştırmayıp sevginin bütünlüğünde, sevgi dilinde, şefkatte bir olmaya odaklanalım.

Hayat her birimiz için oldukça zorken daha da zorlaştırmayıp sevginin bütünlüğünde, sevgi dilinde, şefkatte bir olmaya odaklanalım.

Kıskançlık ve sevgisizlik tüm kötülüklerin ANASIDIR.  Her birimizin yaşanmışlıkları acıları uğramış olduğu haksızlıklar adaletsizlikler muhakkak var. Bu mağduriyetleri aynı şekilde tepki vererek düzeltemeyeceğimizi gerçekçi bir şekilde kabul etmeli ancak ve ancak SEVGİ de KALPTE iyi niyet sabır ve sakinlikle hedeflerimize ulaşabileceğimizin bilincinde olmalıyız. 

Küresel dünya küresel medya küresel ekonomi vs. her biri bu kadar yorarken bizleri değerlerimize insani duygularımıza her zamankinden daha fazla önem göstermeliyiz. Bireysel olarak öfke bizleri hemen her şey ile çatışan bir ruh haline kolaylık ile büründürür. Unutmamalıyız ki öfke ateştir onu yüreğinde taşıyıp ta zarar görmeyen yoktur. Buddha’nın  “Öfkeye tutunmak, zehri kendin içip, ötekinin ölmesini beklemek gibidir.” cümlesinin önem kazandığı, kalbimizden geçmeyen hiçbir şeyi sözlerimize yansıtmamaya özenli olmamız gereken zamanlardayız.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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