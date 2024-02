24 Şubat Dolunayı ile Öfkeyi Değil Sevgiyi Geliştirin!

Kıskançlık ve sevgisizlik tüm kötülüklerin ANASIDIR. Her birimizin yaşanmışlıkları acıları uğramış olduğu haksızlıklar adaletsizlikler muhakkak var. Bu mağduriyetleri aynı şekilde tepki vererek düzeltemeyeceğimizi gerçekçi bir şekilde kabul etmeli ancak ve ancak SEVGİ de KALPTE iyi niyet sabır ve sakinlikle hedeflerimize ulaşabileceğimizin bilincinde olmalıyız.

Küresel dünya küresel medya küresel ekonomi vs. her biri bu kadar yorarken bizleri değerlerimize insani duygularımıza her zamankinden daha fazla önem göstermeliyiz. Bireysel olarak öfke bizleri hemen her şey ile çatışan bir ruh haline kolaylık ile büründürür. Unutmamalıyız ki öfke ateştir onu yüreğinde taşıyıp ta zarar görmeyen yoktur. Buddha’nın “Öfkeye tutunmak, zehri kendin içip, ötekinin ölmesini beklemek gibidir.” cümlesinin önem kazandığı, kalbimizden geçmeyen hiçbir şeyi sözlerimize yansıtmamaya özenli olmamız gereken zamanlardayız.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

