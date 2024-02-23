24 Şubat Dolunayı ile Öfkeyi Değil Sevgiyi Geliştirin!
24 Şubat Dolunayı ile Öfkeyi Değil Sevgiyi Geliştirin!
Keskin bir dolunay fazında olduğumuz bir haftadayız. Hafta boyunca ağzımıza geleni hoyratça söylemekten, İnsanların yaşayış şekilleri fiziksel özellikleri özel yaşamları imkanları imkansızlıkları inanışları ile ilgili keskin çıkışlar yapmaktan uzak durmamız gereken günlerdeyiz. Sözlerimizin esiri olmamak, öfkenin ateşinde yanıp pişmanlıklarımıza yenilerini eklememek için sakin kalmaya olsun niyetlerimiz. Aksi halde öfkeyle alınan kararlar takıntılar dolduruşa gelerek verilen tepkiler kısıtlayıcı olaylar pişmanlık veren bitişler olarak yansıyabilir yaşamlarımıza.
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Hayat her birimiz için oldukça zorken daha da zorlaştırmayıp sevginin bütünlüğünde, sevgi dilinde, şefkatte bir olmaya odaklanalım.
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