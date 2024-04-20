21 Nisan 2024 Jüpiter Uranüs Kavuşumuna Dikkat!

Arınıp şifalanmakta benzer olaylar bu döngüde karşımıza çıkarken aynı tekrarlarla azap da pişmanlık da kalmak da bizlerin seçimi. Dünyada ve ülkemizde önemli kişilere saldırılar, gayri resmi-gayri ahlaki ilişkilerin gün yüzüne çıkması, depremlerde artış ve dünya ekonomisini yakından ilgilendiren gelişmeler, iflaslar ve yeni yasalar karşımıza çıkabilir. Özellikle bu güçlü enerjinin Mayıs sonuna kadar her geçen gün daha da yoğun olarak bizleri etkileyeceğini bilelim.

Doğum haritalarınızda Jüpiter ve Uranüs hangi evde, hangi burçta yerleşmiş bu önemli. Gezegensel etki doğum haritalarınızı nasıl etkileyecek? Bu döngüde mutlaka uzman bir gökyüzü rehberinden doğum haritanızın analizini yaptırmanız faydalı olacaktır. Bu enerjiler altında ihanete hizmet eden, karanlıkla beslenen, hırsı, öfkesi, bencilliği ve kibir duygusu ile can yakanlar, maddi manevi zarara sebebiyet verenler cehennem ateşini yeryüzü aleminde hissedecekler.

Allah tuzak kuranların en güçlüsüdür. Hiçbir zaman kötülük üzerine tuzak kurmaz. Ama kötülükleri önlemek için, tuzak kuranların kurdukları tuzakları başlarına geçirmek için, inkâr edenlere karşı en hayırlı tuzakları kurar. Hak adalet en yüce hayrımıza iyilerden yana olsun.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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