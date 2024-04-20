21 Nisan 2024 Jüpiter Uranüs Kavuşumuna Dikkat!
21 Nisan 2024 Jüpiter Uranüs Kavuşumuna Dikkat!
Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil! Ne zaman? Bilemem! Yeter ki o kapıda durmayı bil!
- Hz. Mevlana
21 Nisan tarihini not edin. On yıllık bir döngü bitip on yıllık bir süreç başlıyor. Kitleleri yöneten devrimlerin gezegeni Uranüs, iyiliğin büyümenin şansın gezegeni Jüpiter ile kavuşuyor. 10 sene önce yaşadıklarınızı düşünün; hatalarınız, yanılgılarınız, yanlışlarınız ve size yapılan haksızlıklar, olumlu olumsuz olaylar nelerdi?
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Yarım kalan meseleler tamamlanacak ve yeni bir döngü başlayacak
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