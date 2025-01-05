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Galatasaray'ın Göztepe Maçında Kazandığı Penaltı Doğru mu? Eski Hakemler Açıkladı

Galatasaray'ın Göztepe Maçında Kazandığı Penaltı Doğru mu? Eski Hakemler Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.01.2025 - 08:29

beIN Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Galatasaray'ın Göztepe mücadelesinde kazandığı penaltıyı değerlendirdi. Üç isim de kararın doğru olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada düdük çalan Alper Akarsu'nun kararları tepki toplamıştı.

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Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi konuk etti.

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla üç puana uzandı. Goller, Osimhen ve Yunus'tan geldi.

Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla üç puana uzandı. Goller, Osimhen ve Yunus'tan geldi.

Nijeryalı yıldızın penaltıdan bulduğu gol tartışmalara neden oldu.

Nijeryalı yıldızın penaltıdan bulduğu gol tartışmalara neden oldu.

Alper Akarsu'nun bu pozisyonda beyaz noktayı göstermesi tepki çekti. 👇Peki eski hakemler karara dair ne dedi?

Alper Akarsu'nun bu pozisyonda beyaz noktayı göstermesi tepki çekti. 👇Peki eski hakemler karara dair ne dedi?

  • Deniz Çoban: Ellerin kolların illegal kullanımı diye UEFA'nın kural kitabında bir paragraf var. Kaan yüksekten ona gelen topa sıçradı, elleri olması gerektiği gibi yukarıyı gösterdi. Göztepeli oyuncu ilk etapta doğru sıçradı ama top daha Kaan'a yakın gittiği için ona doğru sıçradı. Kaan, yüzüne doğru aldığı darbeden dolayı sakındı. Yandan gelen Göztepeli, Kaan'ı bozduktan sonra kafa vurdu. Çok açık, net bir ihlal ve penaltı.

  • Bülent Yıldırım: İki tane şey var burada; objektif olarak oyun kuralları ortada, UEFA'nın verdiği kılavuz ortada. Bunu hakem sahanın neresinde görürse görsün faul diyecek. Djalma'nın müdahalesi dikkatli değildi, eli rakibin yüzünü buldu. Önce Kaan'ı ekarte etti, avantaj elde edip topla oynadı. Penaltı ve sarı kart doğru.

  • Bahattin Duran: Penaltı ve sarı kart doğru.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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