Galatasaray'ın Göztepe Maçında Kazandığı Penaltı Doğru mu? Eski Hakemler Açıkladı

Deniz Çoban: Ellerin kolların illegal kullanımı diye UEFA'nın kural kitabında bir paragraf var. Kaan yüksekten ona gelen topa sıçradı, elleri olması gerektiği gibi yukarıyı gösterdi. Göztepeli oyuncu ilk etapta doğru sıçradı ama top daha Kaan'a yakın gittiği için ona doğru sıçradı. Kaan, yüzüne doğru aldığı darbeden dolayı sakındı. Yandan gelen Göztepeli, Kaan'ı bozduktan sonra kafa vurdu. Çok açık, net bir ihlal ve penaltı.