Galatasaray'ın Göztepe Maçında Kazandığı Penaltı Doğru mu? Eski Hakemler Açıkladı
Galatasaray'ın Göztepe Maçında Kazandığı Penaltı Doğru mu? Eski Hakemler Açıkladı
beIN Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Galatasaray'ın Göztepe mücadelesinde kazandığı penaltıyı değerlendirdi. Üç isim de kararın doğru olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada düdük çalan Alper Akarsu'nun kararları tepki toplamıştı.
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Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi konuk etti.
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Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla üç puana uzandı. Goller, Osimhen ve Yunus'tan geldi.
Nijeryalı yıldızın penaltıdan bulduğu gol tartışmalara neden oldu.
Alper Akarsu'nun bu pozisyonda beyaz noktayı göstermesi tepki çekti. 👇Peki eski hakemler karara dair ne dedi?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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