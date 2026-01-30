2026 Yılında Artık Hepimizin Öğrenmesi Gereken Şeyler
Yıllar çok çabuk geçiyor ve 2026 yılına da gelmişken bizi aşağı çeken eski alışkanlıklarla ve başkalarının beklentileriyle vakit kaybetme lüksümüz kalmadı. Güncellenmemiz lazım. Sadece elektronik cihazlara güncelleme gerekmiyor, bizim de ara ara yenilenmemiz, kendimize uzaktan bir bakıp ne durumda olduğumuzu görmemiz lazım. Bu içeriği de 2026 için sana özel, seni daha işlevsel kılacak bir yazılım olarak düşünebilirsin...
1. "Hayır" demenin bir kabalık değil, bir sınır çizme biçimi olduğunu anlamak.
2. Yalnız kalmanın bir "kimsesizlik" değil, bir "kendinle kalma" lüksü olduğunu fark etmek.
3. Dijital onaylanma ihtiyacından sıyrılmak.
4. Konfor alanının aslında "çürüme alanı" olduğunu fark etmek.
5. Kendi mutluluğunu bir başkasının sorumluluğuna bırakmamak.
6. Bedenine bir "proje" gibi bakmak.
7. Teknolojiyle arana bilinçli mesafe koyabilmek.
8. Bilmediğin konularda "bilmiyorum" diyebilme erdemi.
9. Paranın senin için nasıl çalışacağını öğrenmek.
Nereden başlarsın bilmiyoruz ama, paranın senin için çalışmaya başlaması çok kolay!
