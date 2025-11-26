2026: Kova Çağında Tarihin Yönünü Değiştiren Yıl

2026’da bu gezegenlerin tamamı burç değiştiriyor ve tarihte ancak birkaç kez yaşanan büyük bir dönüşümü tetikliyor:

Plüton Kova’da

Neptün Koç’ta

Uranüs İkizler’de

Satürn Koç’ta

Bu, insanlık tarihinde neredeyse hiç görülmeyen bir kozmik senkronizasyon. Aşağıda, bu gezegenlerin dünya için ne anlama geldiğini tarihsel örneklerle ve 2026 projeksiyonlarıyla birlikte detaylandırıyorum.