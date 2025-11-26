onedio
2026: Kova Çağında Tarihin Yönünü Değiştiren Yıl

2026: Kova Çağında Tarihin Yönünü Değiştiren Yıl

Dr.Astrolog Şenay Devi
26.11.2025 - 11:48

2020 yılında başlayan Kova Çağı, dünyada eski düzenin çözüldüğü ve insanlığın yeni bir bilinç düzeyine geçtiği bir dönemi başlattı. 2026 ise bu dönüşümün kader kapılarından biri olarak görülüyor. Gökyüzü, yüzyılda bir gerçekleşen dış gezegen hizalanmaları ile dünya tarihini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Dış gezegenler (Neptün, Plüton, Uranüs, Satürn) global ölçekte siyaseti, ekonomiyi, toplumsal yapıyı, teknolojiyi ve doğal döngüleri belirler.

Neptün – Plüton – Uranüs – Satürn Geçişleri ile Küresel Dönüşüm

2026’da bu gezegenlerin tamamı burç değiştiriyor ve tarihte ancak birkaç kez yaşanan büyük bir dönüşümü tetikliyor:

  • Plüton Kova’da

  • Neptün Koç’ta

  • Uranüs İkizler’de

  • Satürn Koç’ta

Bu, insanlık tarihinde neredeyse hiç görülmeyen bir kozmik senkronizasyon. Aşağıda, bu gezegenlerin dünya için ne anlama geldiğini tarihsel örneklerle ve 2026 projeksiyonlarıyla birlikte detaylandırıyorum.

Plüton Kova (2023 – 2044)

Devrim, Sistem Çöküşü, Teknolojik Güç ve Toplumsal Yeniden Yapılanma

Plüton, en son 1777–1799 yıllarında Kova’dan geçti. Bu dönem, modern dünyanın temellerinin atıldığı, devletlerin yönetim sistemlerinin değiştiği, halk hareketlerinin yükseldiği bir dönemdi.

Tarihsel ParalelliklerAmerika Birleşik Devletleri

  • Bağımsızlık Savaşı (1775–1783)

  • 1787’de ABD Anayasasının kabulü

  • 1789’da George Washington’un başkanlığı

Fransa

  • 1789 Fransız Devrimi

  • Bastille’in basılması

  • XVI. Louis’in idamı

  • Cumhuriyet rejiminin doğuşu

Polonya

  • 1795’te Polonya’nın haritadan silinmesi

  • Büyük güçlerin sınırları yeniden çizmesi

Rusya

  • Büyük Catherine dönemi

  • Devlet reformları ve genişlemeler

  • Yahudiler için Pale of Settlement’ın kurulması

İngiltere

  • Amerikan kolonilerinin kaybı

  • İrlanda özerkliği

2023–2044 Arasında Tekrar Eden Tema

  • Dünya sistemi yeniden kuruluyor

  • Eski güçler çöküyor, yeni güç merkezleri doğuyor

  • Teknoloji devlet gücünü belirliyor

  • Halk hareketleri ve hak arayışları artıyor

  • Küresel para sistemi değişiyor

Neptün Koç (26 Ocak 2026 – 2039)

İdeolojik Çarpışmalar, Yeni İnanç Sistemleri, Tıpta Çığır Açan Keşifler

Neptün Koç’a en son 1861–1874 arasında girdi.

Tarihsel ParalelliklerABD – İç Savaş (1861–1865)

  • Köleliğin kaldırılması

  • Kuzey–Güney ideolojik çatışması

  • Ulusal kimliğin yeniden tanımlanması

Fransa – Paris Komünü ve Fransız–Prusya Savaşı (1870–1871)

  • Halk hareketi girişimi

  • İmparatorluğun çöküşü

  • Almanya’nın yükselişi

Rusya – Büyük Reformlar Dönemi

  • Serfliğin kaldırılması

  • Ekonomik büyüme

  • Modern devlet yapılanmasına geçiş

2026–2039 Arasında Tekrar Eden Tema

  • İdeolojilerin çarpışması

  • Dini hareketlerde agresif çıkışlar

  • Ulusal kimliklerin yeniden yazılması

  • Tıpta çığır açan keşifler

  • Enerji, su ve denizlerle ilgili krizler

  • Büyük yangınlar, seller, doğal felaketler

Uranüs İkizler (2025 – 2033)

Eğitim Devrimi, Dijitalleşme, Bilgi Savaşları, Yapay Zeka Çağı

Uranüs, İkizler’de olduğu dönemlerde iletişim, ulaşım, eğitim ve teknoloji tamamen değişir.

  • Bilginin yeniden tanımlanması

  • Eğitim sistemlerinin yıkılıp yeniden kurulması

  • Yapay zekanın insan zihin yapısını değiştirmesi

  • Küresel medya, veri ve algı savaşları

  • Yeni ulaşım ve haberleşme teknolojileri

Satürn Koç (2025 – 2028)

Disiplin, Sınav, Yeni Başlangıçlar, Sistem Testleri

Koç burcu başlatıcıdır. Satürn burada:

  • Yeni düzen kurar

  • Eskiyi bitirir

  • Ulusları “yol ayrımına” sokar

  • Ateş elementi ile birleştiğinde doğal olayları tetikler

  • Satürn–Neptün kavuşumu (2026–2027) dünya tarihinin en nadir döngülerinden biridir.

2026 Siyaset ve Ekonomi: Dünya Düzeni Değişiyor

1. Çok Kutuplu Yeni DünyaPlüton’un Kova geçişi:

  • ABD tek kutuplu güç olmaktan çıkıyor

  • Rusya, Çin ve Hindistan daha görünür hale geliyor

  • BRICS güçleniyor

  • Gelişmekte olan ülkeler ses yükseltiyor

2. Küresel Para Sisteminde Değişim

  • Doların hakimiyeti azalıyor

  • Ulusal para ile ticaret yaygınlaşıyor

  • Dijital paralar ve kripto güç kazanıyor

  • Finans sektörü köklü dönüşümlere giriyor

  • Altın fiyatları Jüpiter–Aslan etkisiyle sıçrayabilir

3. Türkiye – Orta Koridorun Güçlenmesi2026’da Türkiye:

  • Enerji jeopolitiğinde kritik konuma geçer

  • Rusya–Çin–Avrasya ekseninde stratejik bir merkez olur

  • Gayrimenkulde hem yükseliş hem ani düzeltme döngüleri oluşur

Bölgesel Projeksiyonlar

Amerika Birleşik Devletleri

  • Ekonomide dalgalanmalar

  • Göç ve ırk temalı iç krizler

  • Teknoloji ve savunma yatırımlarında büyüme

  • Trump döneminde savaşların azaltılması

  • Çin ile ekonomik gerilimler

  • Doğal afet riskleri (yangın, kasırga, sel)

Avrupa

  • Ekonomik durgunluk

  • Göç krizinin büyümesi

  • Sağ popülizmin yükselmesi

  • Siyasi parçalanmalar

  • Protestolar

  • 2026’da toparlanma zayıf

Rusya

  • Yeniden yapılanma

  • Yeni teknolojilerde büyüme

  • Tarım, enerji, askeri sanayide güçlenme

  • Çin ve Hindistan ile güçlü ittifak

Ukrayna

  • 2025’in ikinci yarısından sonra savaşın sona yaklaşması

  • 2026’da düşük yoğunluklu çatışmalar

  • Ekonomik çöküş

  • Göçün hızlanması

  • Toparlanma 2028–2029’dan önce görünmüyor

İsrail – Orta Doğu

  • Yeniden inşa süreci

  • ABD desteği güçlü

  • Bölgesel karşıtlıkların artışı

  • 2029 civarında kritik bir kırılma

  • Sınırlar tartışmalı hale gelebilir

2026 – Toplumsal, Teknolojik ve Doğal Etkiler

1. Yapay Zekâ Çağı Başlıyor

  • İnsan ve makine birleşmesi

  • Beyin temelli teknolojiler

  • İş gücünün otomasyonu

  • İnsan yeteneklerinin körelmesi tartışması

2. Bilimde Dev Atılımlar

  • Tıpta yeni tedaviler

  • Nöroloji, genetik, biyoteknoloji

  • Enerji ve su teknolojilerinde yenilikler

3. Eğitim Sisteminde Radikal Değişim

  • Sanal eğitim

  • Yapay zeka temelli öğrenme

  • Klasik eğitim modellerinin çökmesi

4. Kültür ve Sanatın Altın Çağı

  • Yeni edebi akımlar

  • Sinemada dev yapımlar

  • Tiyatro ve sahne sanatlarında yükseliş

  • Modern–klasik sentezi

5. Doğal Afet Döngüsü

  • Deprem riskleri

  • Volkanik hareketlilik

  • Aşırı yağış ve seller

  • Büyük orman yangınları

  • 2025–2026 arası sismik hareketler artıyor

Sonuç: Dünya Kendini Yeniliyor

2026, insanlık tarihinin yeni bir sayfasıdır. Dış gezegenler; sistemleri yıkar, yenilerini inşa eder ve kolektif bilinci yeniden şekillendirir. Bu yıl:

  • Siyasi liderler değişir

  • Ekonomiler yeniden tanımlanır

  • Toplumlar yön bulur

  • Teknoloji insan yaşamını dönüştürür

  • Doğa dünyayı uyandırır

  • Bireyler kaderini yeniden yazar

Kova Çağı resmen başlıyor ve 2026 bu çağın en büyük kırılma noktalarından biri.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

