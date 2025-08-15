2025'in En Trend Tatil Deneyimi: Herkesin Keşfettiği Sapanca Bungalov Fenomeni

Ayşe Hanım (32), pazarlama uzmanı: 'İlk gittiğimizde 'tamam, güzeldi' demiştik. Ama eve dönerken kendimizi bir daha ne zaman geleceğimizi planlarken bulduk. O özel alan hissi, kimsenin rahatsız etmediği sabah kahvesi... Artık her ay gidiyoruz.'

Trend analisti verilerine göre, sapanca bungalov aramaları 2024'e göre %340 artış gösterdi. Özellikle 'jakuzili bungalov', 'özel havuzlu konaklama' gibi anahtar kelimeler patladı.

Peki bu trend neyin göstergesi?

Mikro-Tatil Çağına Hoş Geldiniz

Artık 15 günlük uzun tatiller yerine, ayda 2-3 kere 'mikro kaçamaklar' tercih ediliyor. Sapanca'nın İstanbul'a yakınlığı bunu mümkün kılıyor: