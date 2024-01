2024’ün İlk Haftasında Gökyüzünün Sizlere Mesajı

Özellikle bu hafta 2024 Haziran'dan önce, neye ulaşmak istediğinizi düşünmek kararlar almak için çok iyi değerlendirilmesi gereken bir dönem. Ayrıca, 27 Ocak 2024'ten itibaren tüm gezegenlerin RETRO Durağan seyrini tamamlayacağını unutmayın; bu, hedeflerinize doğru hızla ilerlemek ve en önemli şekilde tezahür ettirmek istediğiniz şeyin tohumlarını ekmek için şahane bir fırsat. Bu nisan ayına kadar sürecek, o yüzden harekete geçin, odaklanın ve hayatınızda istediğiniz arzu ettiğiniz her şeye layık olduğunuzu bilinci ile ilerleyin.

Yıl boyunca korku, kaygı ve bağımlılıklar hakkında önemli bilgiler ortaya çıkacak. Karma bumerang gibi her birimizin önümüze çıkacak ve biz de onu iyileştirme ve bırakma zamanının geldiğini anlayacağız. Bu, bizi en yüksek iyiliğimize yükselmekten alıkoyan her şeyi şifalandırmak dönüşmek için muazzam bir dönem olacak. Dini konularda insanları suistimal eden gerçek bilgiden uzak söylemlerde bulunan kişiler ile ilgili yaptırımlar ve bu kişilerin gizli oluşumları ile ilgili gelişmeler dünya ve ülke gündemimizde yer alarak yeniden yapılanacak. Bu döngüde siyasiler, kanaat liderleri, vakıflar, spor faaliyetleri ve kurumlar, tıbbi, psikolojik alanlar ve hapishane sistemleri açısından büyük bir revizyon gerçekleşebilir. Son otuz yıldagizlenen ve gizlenen sırlar, küresel ölçekte ortaya çıkabilir. Kendimiz ile ilgili yüzleşmelere hazır olalım; 'Gerçeklikten nasıl kaçtığımıza', illüzyonlar, yalanlar sanrılar içinde nasıl yaşadığımıza. Büyük bir odaklanma içinde olacağımız bir dönemdeyiz.

Önemli olan kaçmak yerine gerçekle yüzleşmek olacak kendi iyiliğimiz ve ağırlıklarımızdan kurtulabilmek için. Bu döngüde ekmeğe nankörlük edenler seven kalpleri ayıranlar emanete ihanet edenler gerçeği bildiği halde susanlar verilen emek ve sevgiyi yok sayarak yakıp yıkıp kendilerine yeni bir yol çizdiklerini zannedenler büyük kayıplara maruz kalabilir ve gelecekte veya gelecek yaşamlarda çözülmesi gereken zehirli karmalar oluşturabilirler. Aylardır ertelenen ya da unutulan bir şey bir anda tersine dönmeye başlayacak. Şimdi kazanmaya şifalanmaya ruhlarımızı ego kibir öfke bencillik enerjisinden temizlemeye olsun niyetlerimiz. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio