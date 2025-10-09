2022'de Moskova'dan 10 Gün Arayla Yola Çıkan İki Turist Kafilesi Ne Yaşadı?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı izleyicileri şaşırtan bir soruyla dikkat çekti. Yarışmacıya yöneltilen “2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?” sorusu izleyicilerin ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın