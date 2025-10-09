onedio
2022'de Moskova'dan 10 Gün Arayla Yola Çıkan İki Turist Kafilesi Ne Yaşadı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 22:05

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı izleyicileri şaşırtan bir soruyla dikkat çekti. Yarışmacıya yöneltilen “2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?” sorusu izleyicilerin ilgisini çekti.

2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?

A-  Göttingen yerine Göreborg'a uçmuştur

B- Avusturya yerine Avustralya'ya uçmuştur

C-  Slovenya yerine Slovakya'ya uçmuştur

D- Madrid yerine Mardin'e uçmuştur

Cevap D yani Madrid yerine Mardin'e uçmuştur.

