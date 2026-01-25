onedio
25.01.2026 - 23:02

Erkeklerde 200 metre koşu rekorunu 2009'da 19,19 saniyeyle Usain Bolt kırmışken, kadınlarda 1988'de Florence Griffith Joyner'ın kırdığı ve 37 yıldır kırılamayan 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir?

A) 12,34

B) 15,34

C) 18,34

D) 21,34

Doğru Cevap: D

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
