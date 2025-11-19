19 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de finale 2 ay kala kıyasıya mücadele sürüyor. Özkan, Hakan, Eylül ve Murat Can'ın eleme adayı olduğu MasterChef'te eleme gecesinde elenen isim belli oldu.
MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te bu hafta eleme adayları Özkan, Hakan, Eylül ve Murat Can olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 Kasım MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın