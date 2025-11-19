onedio
19 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.11.2025 - 00:18

MasterChef Türkiye'de finale 2 ay kala kıyasıya mücadele sürüyor. Özkan, Hakan, Eylül ve Murat Can'ın eleme adayı olduğu MasterChef'te eleme gecesinde elenen isim belli oldu.   

MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Özkan, Hakan, Eylül ve Murat Can olmuştu.

İlk etapta ana ürün olarak iki çeşit mandalina verildi; İzmir mandalinası ve Antalya mandalinası. Yarışmacılar arasında, Eylül 20 puan, Özkan 22.5 puan, Murat Can 20.5 puan, Hakan ise 21 puan aldı. 

İlk turun birincisi 22.5 puanla Özkan, ikincisi 21 puanla Hakan, üçüncüsü 20.5 puanla Murat Can, dördüncüsü ise 20 puanla Eylül oldu.

19 Kasım MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

Tüm yarışmacılar, ikinci etapta Danilo Şef'in 'Riso Al Salto' imza yemeğini yapmak için elerinden geleni yaptı.

Hakan 40 puanla yukarı çıkmayı başaran ve eleme stresinden kurtulan ilk isim oldu. İkinci olarak Özkan 36.5 puanla Hakan'ın yanında yerini aldı.

MasterChef'te 19 Kasım gecesi elenen isim Eylül oldu. Yarışmaya, Eylül veda etti.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
