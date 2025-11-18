onedio
18 Kasım Salı İnternete Erişim Problemi Yaşanıyor: Spotify, YouTube, X İnternet Çöktü mü, Neden Gitti?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
18.11.2025 - 14:50 Son Güncelleme: 18.11.2025 - 15:13

18 Kasım Salı günü kullanıcılar internete girmekte sorun yaşıyor. X, Google servisleri ve pek çok haber sitesinde yaşanan sorun sebebiyle kullanıcılar 'İnternet neden gitti? İnternet çöktü mü?' aramaları yapıyor.Henüz resmi bir açıklama gelmezken internetin neden çöktüğü merak edilmeye devam ediyor.

Spotify, YouTube, X gibi platformların yanı sıra pek çok siteye de giriş yapılamıyor. Spotify, X, YouTube, Instagram Çöktü mü?

Dünya genelinde Cloudflare altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

Detaylar gelecek...

