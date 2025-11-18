18 Kasım Salı İnternete Erişim Problemi Yaşanıyor: Spotify, YouTube, X İnternet Çöktü mü, Neden Gitti?
18 Kasım Salı günü kullanıcılar internete girmekte sorun yaşıyor. X, Google servisleri ve pek çok haber sitesinde yaşanan sorun sebebiyle kullanıcılar 'İnternet neden gitti? İnternet çöktü mü?' aramaları yapıyor.Henüz resmi bir açıklama gelmezken internetin neden çöktüğü merak edilmeye devam ediyor.
Spotify, YouTube, X gibi platformların yanı sıra pek çok siteye de giriş yapılamıyor. Spotify, X, YouTube, Instagram Çöktü mü?
Dünya genelinde Cloudflare altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı belirtildi.
Detaylar gelecek...
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
