18 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün de sahne ışıklarının altında gibisin! Ancak bu kez her zamankinden farklı bir etki var üzerinde: Venüs'ün Yay burcundaki cazibesi ve çekici enerjisi! İşte tam da bu noktada sürprizlere hazır ol. Aşk maceralarına kapılmanı sağlayacak hoş sürprizler kapında olabilir. Bekarlık bitiyor, dolu dizgin duygularla aşk başlıyor gibi görünüyor.

Eğer hali hazırda bir birlikteliği ve güvendiğin bir ilişkin varsa, o zaman bu aşkın, hayatının en büyük şovuna dönüşmesi de an meselesi. Evlilik teklifine hazırlansan iyi edersin. Zira bu aşkı taçlandıracak 'Evet' bir hayli yakın!

Öte yandan bu dönemde aile içinde de ilgi göreceksin. Her zamankinden farklı bir ilgi olacak, çünkü bu kez sevdiklerin senin başarılarını ve mutluluğunu paylaşmak için yanında. Hayatın senin sahnene dönüştüğü gün içerisinde elini attığın her iş güzellecek, her başarı seni bulacak. Bu durumun tadını çıkar ve gücüne güç kat. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...