15 Soruluk Ortaokul Seviyesindeki Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Genel kültür, sadece sınavlarda değil, hayatın her alanında karşımıza çıkan bilgidir. Tarihten coğrafyaya, bilimden sanat ve edebiyata kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Peki, senin genel kültür birikimin ne kadar sağlam? Ortaokul seviyesindeki temel bilgileri ne kadar iyi hatırlıyorsun? Kim bilir, belki de uzun zamandır hatırlamadığın pek çok bilgi seni şaşırtacak ve yeniden merakını uyandıracak.
Bakalım, ortaokul seviyesindeki bu soruları kolayca geçebilecek misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dünyada en fazla saat dilimine sahip ülke hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Humusun ana maddesi nedir?
3. Berlin duvarı hangi yılda yıkıldı?
4. 2023’te En İyi Film Oscar’ını hangi film kazandı?
5. 2024-25 şampiyonlar ligini kim kazandı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Japon mutfağına ait olan Miso çorbasının ana maddesi nedir?
7. Aya ilk ayak basan insan kimdir?
8. Machu Picchu’yu hangi eski medeniyet inşaa etmiştir?
9. İnce Memed hangi yazarımıza aittir?
10. Zeytindağı hangi yazarımıza aittir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Uçabilen tek memeli hayvan hangisidir?
12. Hangi devlet ilk defa modern anlamda bir yazılı anayasa kabul etmiştir?
13. Hangi yazar hem Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış ve aynı zamanda siyasi ve figrüdür?
14. ”Dört mevsim” adlı ünlü keman ve orkestra eseri hangi besteciye aiittir?
15. Hangi spor dalı günümüzde modern Olimpiyat Oyunları programında yer almaz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın