15 Soruluk Ortaokul Seviyesindeki Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Genel kültür, sadece sınavlarda değil, hayatın her alanında karşımıza çıkan bilgidir. Tarihten coğrafyaya, bilimden sanat ve edebiyata kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Peki, senin genel kültür birikimin ne kadar sağlam? Ortaokul seviyesindeki temel bilgileri ne kadar iyi hatırlıyorsun? Kim bilir, belki de uzun zamandır hatırlamadığın pek çok bilgi seni şaşırtacak ve yeniden merakını uyandıracak.

Bakalım, ortaokul seviyesindeki bu soruları kolayca geçebilecek misin?