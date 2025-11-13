13 Kasım Perşembe Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

13 Kasım Perşembe günü Eskişehir’de hava genel olarak parçalı bulutlu, serin ve rüzgarlı geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 °C civarında olacak, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı yüzde 75, bu da sabah erken saatlerde havanın biraz nemli ve serin hissedilmesine neden olabilir.

Öğleye doğru sıcaklık 13 °C’ye kadar çıkıyor, fakat bu kısa bir ılıman dönem. Öğleden sonra yeniden 10 °C’ye düşecek ve rüzgarın etkisiyle serinlik kendini hissettirecek. Özellikle 15.00–18.00 saatleri arasında rüzgarın saatte 29 km’ye kadar çıkması, dışarıda olanlar için üşütücü bir etki yaratabilir.

Akşam saatlerinden itibaren hava belirgin şekilde soğuyacak. Nem yüzde 96’ya kadar tırmanırken sıcaklık 6–7 °Cbandına düşecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ayaz etkisi artacağından, dışarı çıkacakların kalın giyinmesinde fayda var.