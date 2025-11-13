onedio
13 Kasım Perşembe Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
13.11.2025 - 09:41

Eskişehir’de yeni güne parçalı bulutlu ama rüzgârın kendini hissettirdiği serin bir hava hâkim. Gün içinde sıcaklık kısa süreli yükselse de rüzgârın etkisiyle havada keskin bir soğuk hissediliyor. Akşam saatlerine doğru nemin artmasıyla birlikte şehirde tipik kasım ayazı yüzünü gösterecek. İşte 13 Kasım Perşembe Eskişehir hava durumu...

13 Kasım Perşembe Eskişehir Saat Saat Hava Durumu

13 Kasım Perşembe günü Eskişehir’de hava genel olarak parçalı bulutlu, serin ve rüzgarlı geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 °C civarında olacak, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı yüzde 75, bu da sabah erken saatlerde havanın biraz nemli ve serin hissedilmesine neden olabilir.

Öğleye doğru sıcaklık 13 °C’ye kadar çıkıyor, fakat bu kısa bir ılıman dönem. Öğleden sonra yeniden 10 °C’ye düşecek ve rüzgarın etkisiyle serinlik kendini hissettirecek. Özellikle 15.00–18.00 saatleri arasında rüzgarın saatte 29 km’ye kadar çıkması, dışarıda olanlar için üşütücü bir etki yaratabilir.

Akşam saatlerinden itibaren hava belirgin şekilde soğuyacak. Nem yüzde 96’ya kadar tırmanırken sıcaklık 6–7 °Cbandına düşecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ayaz etkisi artacağından, dışarı çıkacakların kalın giyinmesinde fayda var.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
