10 Soruda Passolig Dönemi

1- Neden passolig konuşuyoruz?

Kulüpler Birliği’nden bir e-bilet kararı açıklandı. Kulüpler, istedikleri şartlarda bilet şirketleriyle anlaşıp, gelirlerini yükseltip, özel anlaşmalar çerçevesinde biletlerini istedikleri aracı firmayla satabilme özgürlüğüne kavuştular. Organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alınmış olundu.

2- Passolig ne zaman hayatımıza girmişti?

19 Nisan 2014 tarihinde.

3- Passolig nedir?

Türkiye’de faaliyet gösteren elektonik bilet sistemidir. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca TFF tarafından, 2013-2014 sezonunda uygulamaya konmuştur.

4- Passolig, neyle ilişkilendirilerek hayatımıza girmişti?

Kuyruklarda beklememek, kendi koltuklarımızda oturmak ve sporda şiddeti bitirmek amaçlarıyla hayatımıza girdi.

5- Aslında neler oldu?

Henüz şubeleri bile olmayan bir banka müşterisi yapma kampanyası yaşandı, taraftarların kişisel verilerinin alınması sağlandı, taraftarlığın “müşteri” haline gelmeleri meşrulaştı.

6- Peki, 10 yıllık passolig dönemi işe yaradı mı?

Hayır. Sporda şiddet bitti mi? 6222 sayılı yasa tam anlamıyla uygulandı mı? TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda düzenlenen disiplin ihlalleri ve disiplin sevkleri son buldu mu? Hayır. Hatta en ağır şiddet olayları bu yıl yaşandı. “Futbolun kara gecesi” manşetleri bu yıl atıldı.

7- Neden böyle oldu?

6222 sayılı yasa da sporda şiddeti bitirme amacıyla çıkmış bir yasa ancak bu yıl belki de en geriye gittiğimiz yıllardan biri oldu. Neden? Bir kulüp başkanının sahaya girerek müsabaka hakemine attığı yumruk sebebiyle…

Demek ki neymiş? Sporda şiddetin tek sebebi taraftarlar değilmiş.

8- Avrupa’da nasıl?

Örneğin; İspanya’da bir futbol müsabakasına gitmek isterseniz ev sahibi kulübün resmi internet sayfasına girip biletinizi kolaylıkla almanız mümkün. Bir abonelik, bir kart sahibi olmak, bilet harici bir ücret ödemek gerekmiyor.

9- Şimdi bilet fiyatlarına ne olur?

Hangi şirketler kulüplerle görüşmeye talip olacaklar takip edeceğiz. Passolig sisteminin devamı olan sadece adı değişen bir sistem mi sürecek yoksa her kulübün resmi internet sayfasından bilet alabilme dönemi başlayacak mı?

10- Nasıl olmalı?

Belki de ülkemize bir kart ve bir banka müşterisi yapılmaya çalışılan taraftarlar yerine bir anlayış daha iyi gelecektir. Sürekli caydırıcı ceza peşinde koşmaktansa hak ve özgürlüklere yönelmek bize daha iyi gelecektir. Belki merdiven boşluklarını boş bırakabildiğimiz an değişecek her şey. Sırf çok seviyor ve merdivende duruyor diye kulübüne para cezası ödetmediğinde…

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