10 Soruda Bilinçaltı Haritanı Ortaya Çıkarıyoruz!
10 Soruda Bilinçaltı Haritanı Ortaya Çıkarıyoruz!
10 soruda bilinçaltı haritanı ortaya çıkarıyoruz!
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bugün sabah uyandığında ilk olarak ne gördün?
4. Kalktığında ilk yaptığın şey nedir?
5. Gün boyunca karşılaştığın ilk kişi kimdi ve nasıl bir etkileşimde bulundun?
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6. Gün içerisinde kendini en çok rahat hissettiğin an neresi ve nasıl bir ortamdaydın?
7. Peki gün boyu hangi duyguyu hissettin?
8. Her günün buna benzer mi geçiyor?
9. Gece yatmadan önce aklında genellikle hangi düşünceler bulunur?
10. Genellikle gördüğün rüyaları hatırlar mısın?
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Bilinçaltı haritanda aydınlanma ve huzur daha yüksek!
Bilinçaltı haritanda neşe ve sevgi daha yüksek!
Bilinçaltı haritanda mantık ve kabullenme daha yüksek!
Bilinçaltı haritanda hissizlik ve korku daha yüksek!
Bilinçaltı haritanda öfke ve gurur daha yüksek!
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