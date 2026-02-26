Günlük Burç Yorumuna Göre 27 Şubat Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugünün ilk ışıkları ile Merkür retrosu başlıyor! Bu cuma gününün yarım kalan işleri toparlama ve hesapları kapatma enerjisi ise iş hayatına damga vuruyor. Haftalar boyunca hızla ilerlediğin konularda minik iletişim hataları ve karışıklıklar yaşanabilir. E-posta trafiği, mesajlaşmalar, toplantı programları... Tüm bu detayları iki defa kontrol etmende fayda var.

Çünkü bu retro aslında sana geri adım atma değil, taktiklerini güncelleme fırsatı sunuyor. Daha önce kabul görmeyen bir fikir yeniden gündeme gelebilir. Eski bir müşteriyle yeniden iletişim kurabilir ya da yarım kalan bir proje cuma günü sürpriz bir şekilde karşına çıkabilir. 'Bunu zaten denemiştim' deme; bu sefer koşullar farklı olabilir. Detayları gözden kaçırmayanlar bu durumdan kazançlı çıkacaktır. Bir dene kaybetmeyeceksin!

Peki ya aşk? Öte yandan, aşk hayatında yanlış anlaşılmaların yaşanabileceği bir gün olabilir. Söylenmemiş şeyler sanki söylenmiş gibi algılanabilir. Eski bir mesaj ya da eski bir sevgili gündeme düşebilir. Geçmişle yüzleşmek mümkün olacak ama bunu dramatize etmeye gerek yok. Sakinliğini koruyabilirsen, geçmişten arınan romantik ilişkindeki bağlar daha da güçlenebilir.