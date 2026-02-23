Zirveden Karanlığa: Bir Umut Hikayesinin Çöküşü

Henüz 11 aylıkken iki bacağı da dizaltından ampute edildi. Çoğu insan için bu, hayatın en başında konulmuş ağır bir sınırdı. Ancak Pistorius için bu durum bir son değil, başlangıç oldu. Protez bacaklarla büyüdü; çocukluğunda farklı sporlar denedi ve sonunda atletizmde karar kıldı. Karbon fiber “blade” protezleriyle pistte adeta süzülüyor, rakiplerini geride bırakıyordu. Kısa sürede Paralimpik Oyunları’nda altın madalyalar kazandı, dünya rekorları kırdı ve “Blade Runner” lakabıyla küresel bir figüre dönüştü.

Onun hedefi yalnızca paralimpik arenada başarı değildi. Olimpiyatlarda, engelli olmayan atletlerle birlikte yarışmak istiyordu. Uluslararası federasyonlar protezlerinin “haksız avantaj” sağladığını savunarak önüne engel koydu. Bu karar büyük bir tartışma başlattı: Teknoloji bir avantaj mıydı, yoksa eşitliği sağlayan bir araç mı? Uzun süren hukuki mücadelenin ardından yarışma hakkını kazandı ve 2012 Londra Olimpiyatları’nda piste çıktı. Böylece protez bacaklarla Olimpiyat Oyunları’nda yarışan ilk atlet olarak tarihe geçti. O an yalnızca kişisel bir zafer değil; milyonlarca engelli sporcu için sembolik bir kırılma noktasıydı.