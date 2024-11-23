Zeytin Ağacı ve Gelecek Uzun Sürer

Pek de ne yaptığımı bilmeden, aslında aklım yapacağım haberde, topluluktan iki kişiyi anne ve babam olarak seçmiştim. Bir şekilde onlara çok kızgındım ve kolaylaştırıcı dizimi yaptıktan sonra anne-babamın önünde eğilmemi ve sırf beni dünyaya getirdikleri için onları onurlandırmamı istedi. O zaman genç ve asi biri olarak, ‘çok geç artık ‘dediğimi hatırlıyorum ama kolaylaştırıcı ‘eğil’ diye seslendi ve adeta beni eğilmeye zorladı ve sonra da ‘çok kibirlisin, ego dizlerde toplanır’ dedi.

O sözü hiç unutmadım. O gün istemeye istemeye de olsa eğilmeyi başardım. Meğer ne iyi bir şey yapmışım, çok geçmeden anlayacaktım. Her neyse ilk dizim bittikten sonra kalbimde derin bir hafifleme olduğunu hatırlıyorum. Sanki yüz kiloluk bir yük taşıyordum ve birden onun yetmiş kilosundan kurtulmuştum. Benim için bol gözyaşıyla dolu, sarsıcı ve şifalı bir deneyim olmuştu.

Daha sonra ‘Keder de Genetik’ adıyla ilk haberimi yazdım, yıl 2004. Egonun dizlerde toplanmasının deneyimini ise tam 18 yıl sonra yaşayacaktım. İnat, öfke ve kızgınlık duyguları, görünüşte bir ev kazası kılığında geldi ve sağ dizimin üzerine bütün hızım ve ağırlığımla çok sert zemine düştüm. Dizim kırılmadı çok şükür ama öyle bir incindi ki aradan geçen iki yıldan fazla zamana rağmen tam eskisi gibi olmadı.

Ego dizlerde mi toplanıyordu? Bence haklılık payı olabilir. Eskilerin ‘kır dizini otur’ diye bir deyimi olduğuna göre…Yine eski çağlarda önemli insanların karşısında eğilerek diz büküldüğüne göre. ‘Kimse beni diz çöktüremez’ niye diyoruz mesela. Levent Yüksel’in o eski şarkısında dediği gibi ‘ölürüm yoluna ama sana eğilmem’…Bazı hareketleri yapıyoruz ama çok da anlamını düşünmüyoruz, mesela baş eğmek de öyle.

Tekrar aile dizimine dönersek, o yıldan sonra çok sayıda aile dizimine katıldım, şahane insanlarla röportajlar yaptım, kendimce aile diziminin yayılmasına katkıda bulundum.

Ve bir gün Aile Dizimi’nin kurucusu Bert Hellinger’le de uzaktan da olsa tanıştım. Çok kalabalık devasa bir salonda Bert Hellinger gözümün önünde bir dizim yaptı ki hâlâ aklımdadır. Aslında o toplantıda daha çok göç konusu işleniyordu ve göçlerin yarattığı travmalar üzerine bir çalışmaydı bu. Fakat Hellinger’in muazzam aurasına, muhteşem yeteneğine bizzat şahit oldum.