Zayıflama Hipnozu II

Gerçek isteklerine ve arzularına yönelir. Kızgınlıklarını, korkularını, endişelerini, kırgınlıklarını giderecek, iradesini güçlendirecek telkinler bilinçaltına yerleştirilir. Sonuç olarak; kişi hipnoz seansından sonra, uyuşturucu olarak kullandığı aşırı yemek yemekten vazgeçer!

Hipnoz ile kişinin metabolizması hızlanır, midesi küçülür, dolaşımı düzenlenir, kolay kilo verir, atıştırmaları bırakır; en önemlisi kalıcı kilo vermesi gerçekleşir, arzuladığı bedene kavuşur.

Vücudu Korur

Bilinçaltı zihin vücudu korumakla da görevlidir. Yani sokağa çıkıp bir otobüsün önüne geçerseniz bilinçaltı zihniniz geri sıçramanıza neden olacak ve güvenliğinizi sağlayacaktır. Aşırı tehlike durumlarında birçok kişi, bilinçaltı zihnin kontrolü ele aldığını fark eder.

Ahlaklı bir insan olmaya zorlar

Bu bir ana yönerge olmaktan çok, yapımızda bulunan bir içgüdüdür. Bilinçaltı zihin, ona öğretilen ve doğru olduğuna inandığı ahlak kurallarını zorlayacaktır. Bu ana yönergeden söz edilmesinin nedeni, iyileşme açısından büyük önem taşımasıdır. Eğer bilinçaltı zihin kötü olduğunuzu düşünürse kuşkusuz cezalandırılmak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle iyileştirmede bilinçaltı zihnin cezalandırıp cezalandırmadığını bilmek önemlidir. “Ne tür bir ahlaktan söz ediyoruz?” gibi bir soru çıkabilir bu aşamada... Bilinçaltı zihne öğretilen ve doğru olduğuna inanılan her tür ahlaktan söz ediyoruz. Bu nedenle hırsızların, katillerin bile bir ahlak anlayışı vardır.

Yönelmek ve emirleri takip etmek için çabalar

Bilinçaltı zihin, uyum içinde olduğu bilinçli zihin tarafından yönlendirilmeyi sever. Eğer bir uyum yoksa bilinçaltı zihin yönlendirilmelere ya da emirlere uymayacaktır. Uyum olursa bilinçaltı zihin neredeyse tüm yönlendirmeleri takip edecektir. Bu çerçevede güven geliştirmek çok önemlidir, çünkü eğer bilinçli zihnimiz fiziksel ve birçoğumuzun zihinsel işlevinden sorumluysa uyum bir zorunluluktur.

Tüm algıları kontrol ve muhafaza eder

Duyusal algılarımızın vücudun dışından, vücuda nörolojik biçimde girerken bilinçli algılara dönüşmeleri için önce bilinçaltı zihinden geçmeleri gerekir. Bilinçaltı zihin, içeri giren muazzam ölçüdeki verileri süzmekle ve bunları bilinçli zihnin yönetmesi için anlayabileceği duruma getirmekle yükümlüdür. Tüm duyusal kanallarımızdan ortalama iki milyon parça bilginin girdiğini duymuşsunuzdur. Bilinçaltı zihin, bunu artı eksi gibi parçalara ayırır.