1 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 1 Mayıs Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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1 Mayıs'ta Taksim'de toplanma kararı alan sendikalar DİSK ve KESK'in yürümekten vazgeçmesi büyük tepki topladı. Vatandaşlar, sendika yönetimlerini 'mücadeleden kaçmakla' suçladı.
Türkiye’de 2024 yılında asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor. Asgari ücret, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında 17 bin 725 lira olan açlık sınırının altına inmiş oldu. Özgür Demirtaş, yeni asgari ücretin açıklandığı geçen yıl aralık ayında “Asgari ücret nisan ayında açlık sınırının altına düşer” demişti.
Münevver Karabulut’u katleden ve sonrasında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölümü hakkındaki spekülasyonlar devam ediyor. Bugün Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıkarken, gazeteci Barış Pehlivan, Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği gün gardiyanların nöbet çizelgesinin ve cezaevindeki bazı kameraların incelenmesi gerektiğini ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye’deki alevi-sünni çatışmasını, Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan, bu millet ve onun iradesidir.' ifadelerini eleştiren ümit Özdağ'a MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan hakaret içeren yanıt geldi. Ataman, Özdağ'a 'Sosyal medya soytarısı, tescillenmiş siyasi provokatör' diyerek yanıt verdi.
İstanbul’da bugün CHP ve sendikalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için Taksim’e çıkmak istedi ama polis ablukasında olan Taksim’e ulaşamadı. Saraçhane’de, bazı gruplarla polis arasında da arbede yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs olayları sebebiyle “devlet” paylaşımı yaptı ve 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Serdar E., takıntı haline getirdiği eski sevgilisinin erkek arkadaşının aracının motoruna torpil olarak bilinen patlayıcı madde ile düzenek kurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Araçtaki düzenek, tamir için götürülen tamirhanede tespit edildi.
6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası kira fiyatlarında fahiş artış yaşanan Mersin'de TİP'li avukatların dava açmasından 13 ay sonra 9 emlakçı hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle sahaya indi ve belediyenin temizlik ekipleriyle birlikte çöp topladı.
Ankara’da dün etkili olan ve birçok ilçede sel oluşmasına devam eden yağmur, bu akşam saatlerinde de hızını artırdı. Kentte, fırtına ve yoğun yağışın habercisi olan raf bulutu oluştu.
ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı.
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Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonun bölgesinde görevli bir asker, yıldırım düşmesi sonucunda şehit oldu.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde saatte 140 kilometre hızla giden araç, 8 metrelik istinat duvaranın üzerinden düştü. Araçta bulunan Darıca Spor U18 futbolcularından Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Fenerbahçe Beko, Euroleague çeyrek finali üçüncü maçında Monaco’yu 89-78 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Maç öncesi salonda yapılan görsel şov ise büyük beğeni topladı.
Son günlerde, sosyal medyanın gündemine oturan 'gökyüzünde görülen' ve tanılanamayan cisim bu kez de İstanbul'da görüldü. İlk kez 27 Nisan Cumartesi günü Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde görülmüştü. Vatandaşların ne olduğunu anlamaya çalıştıkları cismin İstanbul'daki görüntüleri, 'Hava Forum' adlı Twitter hesabından paylaşıldı.
Sözcü TV’de yayınlanan “Sözün Gücü” programının ünlü sunucusu Ece Üner, bugün İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs olayları sonrasında AK Parti hükümetini sert eleştirdi. Üner; “Hangisi sizsiniz?” diyerek soru ve “Bizi şizofren ettiniz” yorumunda bulundu.
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