Özgür Demirtaş Yine Haklı Çıktı: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altına İndi

Türkiye’de 2024 yılında asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor. Asgari ücret, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında 17 bin 725 lira olan açlık sınırının altına inmiş oldu. Özgür Demirtaş, yeni asgari ücretin açıklandığı geçen yıl aralık ayında “Asgari ücret nisan ayında açlık sınırının altına düşer” demişti.