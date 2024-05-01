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Özgür Demirtaş Yine Haklı Çıktı: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altına İndi

Özgür Demirtaş Yine Haklı Çıktı: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altına İndi

özgür demirtaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 17:28

Türkiye’de 2024 yılında asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor. Asgari ücret, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında 17 bin 725 lira olan açlık sınırının altına inmiş oldu. Özgür Demirtaş, yeni asgari ücretin açıklandığı geçen yıl aralık ayında “Asgari ücret nisan ayında açlık sınırının altına düşer” demişti.

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Türk-İş'in açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 17 bin 725 TL’ye yükseldi.

Türk-İş'in açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 17 bin 725 TL’ye yükseldi.

17 bin 2 liranın üstünde çıkan açlık sınırı sonrasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yaptığı paylaşım akıllara geldi.

17 bin 2 liranın üstünde çıkan açlık sınırı sonrasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yaptığı paylaşım akıllara geldi.

Demirtaş, geçtiğimiz aralık ayında asgari ücretin açıklanması sonrasında, “Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek.” demişti.

Demirtaş, geçtiğimiz aralık ayında asgari ücretin açıklanması sonrasında, “Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek.” demişti.

Özgür Demirtaş’ın paylaşımı 👇

Özgür Demirtaş’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Özgür Demirtaş, bugün ise yaptığı paylaşımı hatırlattı 👇

Özgür Demirtaş, bugün ise yaptığı paylaşımı hatırlattı 👇
twitter.com

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