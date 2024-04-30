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Özgür Demirtaş'tan 'Hükümete Açık Not': Kamu Tasarrufunda Doğrular Yanlışlar

Özgür Demirtaş'tan 'Hükümete Açık Not': Kamu Tasarrufunda Doğrular Yanlışlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 14:00

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kamuda tasarrufa yönelik 'hükümete açık not' başlığıyla liste verdi: Yapılan yanlışlar, yapılması gereken doğrular.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomide yapılan yanlışlara da doğrulara da sosyal medya hesabından sürekli değiniyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomide yapılan yanlışlara da doğrulara da sosyal medya hesabından sürekli değiniyor.

Faiz, kur ve enflasyon konusunda yıllardır aynı doğrultuda söylemlerini sürdüren Demirtaş, 'Hükümete Açık Not' başlıklı paylaşımıyla da ilgi çekti.

Demirtaş, paylaşımında "Ekonomik ve Sosyal sıkıntılar, Ekonomik ve Sosyal yanlışlardan kaynaklanır" derken şu ifadeleri kullandı:

Demirtaş, paylaşımında "Ekonomik ve Sosyal sıkıntılar, Ekonomik ve Sosyal yanlışlardan kaynaklanır" derken şu ifadeleri kullandı:
twitter.com

Hükümet geçmiş 10 yıl içerisinde ciddi Ekonomik ve Sosyal yanlışlar yaptı. Bunun bedeli olarak da bugün ülke tarihinin en büyük krizlerinden biri yaşanıyor.

Hükümetin bu yanlışlardan (en azından birinden) dönerek tasarrufa gitmesi doğru karardır.

Özgür Demirtaş, tasarrufun hangi alanlarda yapılmaması gerektiğine yönelik liste de verdi.

Özgür Demirtaş, tasarrufun hangi alanlarda yapılmaması gerektiğine yönelik liste de verdi.

ANCAK:

Tasarrufa:

Emekliden,

Çiftçiden,

Sabit Gelirliden

başlanması NET olarak yanlıştır.

Tasarrufa nereden başlanacağına yönelik Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın listesi ise şu şekilde oldu:

Tasarrufa nereden başlanacağına yönelik Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın listesi ise şu şekilde oldu:

  • Saray Ekonomisinden,

  • Milletvekili haklarından,

  • Bürokrat harcamalarından,

  • Gizli ödeneklerden,

  • Saray Bütçesinden,

  • Dış ülkelere yapılan yardımlardan,

  • Sözün kısası: İtibardan Tasarruf Olmaz sözü ile yapılan harcamalardan başlanmalıdır.

Demirtaş'ın tasarruf planına yorumlarda da destek görüldü.

Demirtaş'ın tasarruf planına yorumlarda da destek görüldü.
twitter.com
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İşte o yorumlardan bazıları👇

İşte o yorumlardan bazıları👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Özgür Demirtaş'ın listesi doğru mu?

Özgür Demirtaş'ın listesi doğru mu?
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Sizce tasarrufa nereden başlanmalı?

Sizce tasarrufa nereden başlanmalı?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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