Özgür Demirtaş'tan 'Hükümete Açık Not': Kamu Tasarrufunda Doğrular Yanlışlar
Özgür Demirtaş'tan 'Hükümete Açık Not': Kamu Tasarrufunda Doğrular Yanlışlar
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kamuda tasarrufa yönelik 'hükümete açık not' başlığıyla liste verdi: Yapılan yanlışlar, yapılması gereken doğrular.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomide yapılan yanlışlara da doğrulara da sosyal medya hesabından sürekli değiniyor.
Demirtaş, paylaşımında "Ekonomik ve Sosyal sıkıntılar, Ekonomik ve Sosyal yanlışlardan kaynaklanır" derken şu ifadeleri kullandı:
Özgür Demirtaş, tasarrufun hangi alanlarda yapılmaması gerektiğine yönelik liste de verdi.
Tasarrufa nereden başlanacağına yönelik Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın listesi ise şu şekilde oldu:
Demirtaş'ın tasarruf planına yorumlarda da destek görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları👇
Özgür Demirtaş'ın listesi doğru mu?
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Sizce tasarrufa nereden başlanmalı?
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