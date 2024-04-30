Özgür Demirtaş'tan 'Hükümete Açık Not': Kamu Tasarrufunda Doğrular Yanlışlar

Hükümet geçmiş 10 yıl içerisinde ciddi Ekonomik ve Sosyal yanlışlar yaptı. Bunun bedeli olarak da bugün ülke tarihinin en büyük krizlerinden biri yaşanıyor.

Hükümetin bu yanlışlardan (en azından birinden) dönerek tasarrufa gitmesi doğru karardır.