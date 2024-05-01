Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakanlık Duyurdu: 1 Asker Yıldırım Düşmesi Sonucunda Şehit Oldu

Bakanlık Duyurdu: 1 Asker Yıldırım Düşmesi Sonucunda Şehit Oldu

Şehit
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 21:20

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonun bölgesinde görevli bir asker, yıldırım düşmesi sonucunda şehit oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Askerimizin şehit haberini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Askerimizin şehit haberini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur.”

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur.”

“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
8
3
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın