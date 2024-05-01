Bakanlık Duyurdu: 1 Asker Yıldırım Düşmesi Sonucunda Şehit Oldu
Bakanlık Duyurdu: 1 Asker Yıldırım Düşmesi Sonucunda Şehit Oldu
Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonun bölgesinde görevli bir asker, yıldırım düşmesi sonucunda şehit oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Askerimizin şehit haberini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur.”
“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın