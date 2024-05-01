Ankara’da Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor: Kentte Raf Bulutu Oluştu
Ankara’da Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor: Kentte Raf Bulutu Oluştu
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Ankara’da olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor.
Twitter'daki Hava Forum sayfası, kentte bu akşam saatlerinde fırtına ve yoğun yağışın habercisi olan raf bulutu görüntülendiğini paylaştı..
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Ankara Valiliği de kentte yaşanacak olumsuzluklar için uyarıda bulunmuştu.
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Sayın editör naçizane "haber"in sonuna raf bulutunun ne olduğunu da ekleseydin. Hem içeriğin uzamış olurdu araya bir iki reklam daha girerdi hem de ben şimdi... Devamını Gör
"Raf Bulutu" ne lan, 5 yıldır belediye bizde, altyapı namına bir çivi bile çakmadık durum bu diyemiyorlar da bulutları, gökyüzünü suçlu buluyorlar 🤣 Teşekkür... Devamını Gör
Melih Gökçek zamanını da gördük sayın troll