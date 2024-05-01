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Ankara’da Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor: Kentte Raf Bulutu Oluştu

Ankara’da Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor: Kentte Raf Bulutu Oluştu

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 20:45

Ankara’da dün etkili olan ve birçok ilçede sel oluşmasına devam eden yağmur, bu akşam saatlerinde de hızını artırdı. Kentte, fırtına ve yoğun yağışın habercisi olan raf bulutu oluştu.

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Ankara’da olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor.

Ankara’da olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor.

Twitter'daki Hava Forum sayfası, kentte bu akşam saatlerinde fırtına ve yoğun yağışın habercisi olan raf bulutu görüntülendiğini paylaştı..

Twitter'daki Hava Forum sayfası, kentte bu akşam saatlerinde fırtına ve yoğun yağışın habercisi olan raf bulutu görüntülendiğini paylaştı..

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Ankara Valiliği de kentte yaşanacak olumsuzluklar için uyarıda bulunmuştu.

Ankara Valiliği de kentte yaşanacak olumsuzluklar için uyarıda bulunmuştu.

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Zeliha Demirci

Sayın editör naçizane "haber"in sonuna raf bulutunun ne olduğunu da ekleseydin. Hem içeriğin uzamış olurdu araya bir iki reklam daha girerdi hem de ben şimdi... Devamını Gör

Abdulmecid Tebbun

"Raf Bulutu" ne lan, 5 yıldır belediye bizde, altyapı namına bir çivi bile çakmadık durum bu diyemiyorlar da bulutları, gökyüzünü suçlu buluyorlar 🤣 Teşekkür... Devamını Gör

Ömer Faruk ışıkbaş

Melih Gökçek zamanını da gördük sayın troll