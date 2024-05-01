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Genç Futbolcu Aşırı Hız Kurbanı Oldu: 3 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Genç Futbolcu Aşırı Hız Kurbanı Oldu: 3 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 22:18

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde saatte 140 kilometre hızla giden araç, 8 metrelik istinat duvaranın üzerinden düştü. Araçta bulunan Darıca Spor U18 futbolcularından Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı araç ile Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 8 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu.

29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı araç ile Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 8 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan ve Darıca Spor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan ve Darıca Spor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

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kambo cambo

Ahh çok yazık! İnsanlar trafikte en ölümcül şeyin aşırı hız olduğunu ne zaman anlayacak 😞