6 Şubat Depremi Sonrası Yaşanan Artış Gündem Olmuştu: Kiralara Fahiş Zam Yapan 9 Emlakçıya Hapis İstemi
6 Şubat Depremi Sonrası Yaşanan Artış Gündem Olmuştu: Kiralara Fahiş Zam Yapan 9 Emlakçıya Hapis İstemi
6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası kira fiyatlarında fahiş artış yaşanan Mersin'de TİP'li avukatların dava açmasından 13 ay sonra 9 emlakçı hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
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Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen hasar sonrası pek çok vatandaş yıkımın yaşanmadığı illere göç etti.
Vatandaşların göç ettiği illerin başında bölgeye yakınlığıyla bilinen Mersin yer alırken, kentteki kira fiyatlarında ani yükselişler görüldü.
Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre, fahiş fiyat artışlarını şikayet eden Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) avukatlarının suç duyurusu, 13 ay sonra iddianameye dönüştü.
Savcılığın 11 Mart’ta hazırladığı iddianamede, 9 şüpheli tespit edildi. İddianamede, şüphelilerin kiraları depremden hemen sonra fahiş biçimde arttırmasının ‘fiyatları etkileme suçu’ kapsamında olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 2 Mayıs’ta Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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