Fed Faiz Kararını Açıkladı: Piyasalarda İlk Tepki Fiyatlamaları Nasıl Oldu?
Fed Faiz Kararını Açıkladı: Piyasalarda İlk Tepki Fiyatlamaları Nasıl Oldu?
ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı.
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Fed, piyasa beklentilerine paralel mayıs ayı toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakarak, faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya devam etti.
ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona eren 2 günlük toplantısının ardından yapılan açıklamada, son göstergelerde ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiği görüldüğü açıklandı.
Fed'in faizi sabit bırakma kararı sonrası ons altın 2.300 dolar üzerine çıkarken, dolar endeksi de ilk tepki fiyatlamalarında 106 seviyesinin altına sarktı.
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