Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Fed Faiz Kararını Açıkladı: Piyasalarda İlk Tepki Fiyatlamaları Nasıl Oldu?

Fed Faiz Kararını Açıkladı: Piyasalarda İlk Tepki Fiyatlamaları Nasıl Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.05.2024 - 21:13

ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fed, piyasa beklentilerine paralel mayıs ayı toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakarak, faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya devam etti.

Fed, piyasa beklentilerine paralel mayıs ayı toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakarak, faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya devam etti.

Fed'in faiz değiştirmeme kararı oybirliğiyle alındı. 

Fed, Haziran'dan itibaren bilanço küçültmenin yavaşlamasını planladığını açıklarken, yüzde 2 enflasyon hedefine bağlılık vurgulandı.

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona eren 2 günlük toplantısının ardından yapılan açıklamada, son göstergelerde ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiği görüldüğü açıklandı.

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona eren 2 günlük toplantısının ardından yapılan açıklamada, son göstergelerde ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiği görüldüğü açıklandı.

'İstihdam artışları güçlü seyretmiş ve işsizlik oranı düşük kalmıştır' denilirken, enflasyonun geçen yıl içinde gerilediği ancak yüksek seyretmeye devam ettiği de belirtildi.

Fed'in faizi sabit bırakma kararı sonrası ons altın 2.300 dolar üzerine çıkarken, dolar endeksi de ilk tepki fiyatlamalarında 106 seviyesinin altına sarktı.

Fed'in faizi sabit bırakma kararı sonrası ons altın 2.300 dolar üzerine çıkarken, dolar endeksi de ilk tepki fiyatlamalarında 106 seviyesinin altına sarktı.

Piyasaların kapalı olduğu bu günde dolar/TL de 32,48 seviyesinde hareket ederken, euro/dolar paritesi 1,068, yurt içinde gram altın fiyatı da 2.407 liradan işlem gördü.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın