Zamana Meydan Okuyan Güzellik Oval Tektaşın Sırrı

Oval kesim pırlantalar, ilk olarak 20. yüzyılın ortalarında mücevher dünyasında sahneye çıktı. Yuvarlak kesimin parlaklığını korurken, zarif formu sayesinde parmakta daha uzun ve zarif bir duruş sağlar. Bu özelliğiyle kadınsı bir siluet yaratır; ışığı her açıdan yakalayarak etkileyici bir ışıltı sunar.

Lizay Pırlanta’nın tasarımcıları, oval kesimin bu estetik avantajını modern çizgilerle birleştirir. Her taş, titizlikle seçilir ve en ince detayına kadar işlenir. Bu özel işçilik sayesinde oval tektaş yüzükler, her bakışta farklı bir hikaye anlatır.