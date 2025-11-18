onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
YouTube Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı Erişim Problemi: YouTube Ne Zaman Düzelir?

YouTube Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı Erişim Problemi: YouTube Ne Zaman Düzelir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 15:20

18 Kasım 2025 itibarıyla internet erişiminde dünya genelinde sorun yaşanıyor. X YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına giremediklerini fark eden kullanıcılar 'İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş?' araması yapmaya başladı.

Sorunun kaynağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken şikayetler hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı noktalarında görüldü. Peki internet neden yavaşladı, platformlar çöktü mü? İşte 18 Kasım 2025’e dair son bilgiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

YouTube Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

18 Kasım 2025’te YoutubeTwitter (X) ve Instagram başta olmak üzere birçok platforma erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına giriş yapamadıklarını, video oynatımlarının durduğunu aktardı.  Türkiye’deki yavaşlamayla birlikte dünya genelinde de bir erişim sıkıntısı yaşandı. 

Dünya genelinde 'cloudflare' altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı aktarılıyor.  Bu nedenle YouTube'a erişimlerde de sıkıntı yaşanıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın