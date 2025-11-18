YouTube Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı Erişim Problemi: YouTube Ne Zaman Düzelir?
18 Kasım 2025 itibarıyla internet erişiminde dünya genelinde sorun yaşanıyor. X YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına giremediklerini fark eden kullanıcılar 'İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş?' araması yapmaya başladı.
Sorunun kaynağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken şikayetler hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı noktalarında görüldü. Peki internet neden yavaşladı, platformlar çöktü mü? İşte 18 Kasım 2025’e dair son bilgiler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın