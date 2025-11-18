YouTube Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı Erişim Problemi: YouTube Ne Zaman Düzelir?

18 Kasım 2025’te Youtube, Twitter (X) ve Instagram başta olmak üzere birçok platforma erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına giriş yapamadıklarını, video oynatımlarının durduğunu aktardı. Türkiye’deki yavaşlamayla birlikte dünya genelinde de bir erişim sıkıntısı yaşandı.

Dünya genelinde 'cloudflare' altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı aktarılıyor. Bu nedenle YouTube'a erişimlerde de sıkıntı yaşanıyor.