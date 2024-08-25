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Yönetmen Orhan İNCE’nin İlk Uzun Metraj Filmi ‘’HÊVÎ’’ (UMUT) Umut Dolu Geliyor

etiket Yönetmen Orhan İNCE’nin İlk Uzun Metraj Filmi ‘’HÊVÎ’’ (UMUT) Umut Dolu Geliyor

Kl. Psk. Dr. Kahraman Güler
Kl. Psk. Dr. Kahraman Güler - yazio
25.08.2024 - 13:05 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 13:07

Çok uzatmadan hafifçe umuda değinerek filme geçeceğim. Sevgili dostum yine kendine has üslubu ile harika detaylar koymuş ortaya. UMUTsuz yaşanır mı?

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Dinamik olan alternatif yolları, iyimserliği, cesareti ve en kıymetlisi hedefler yolunda kendini yeterlilik hissi ve bu anlamda bir mücadeleyi barındıran umut bir inanç, duygu ve düşüncedir.

Dinamik olan alternatif yolları, iyimserliği, cesareti ve en kıymetlisi hedefler yolunda kendini yeterlilik hissi ve bu anlamda bir mücadeleyi barındıran umut bir inanç, duygu ve düşüncedir.

Etken aklın umudu somutlaşmış hedeflerle doludur ve zaman geçtikçe büyür de büyür, edilgen aklın umudu ise dalgalarda sallan bir yelkendir korkutur da korkutur. Derin düşünce ve davranışlar arasındaki sıkı bağ mutlaka duygulara şekil verir. Bu konunun işlenmesi son derece kıymetlidir.

‘’HÊVÎ’’ 31.  Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde Dünya Prömiyerini yapacak.

Filme dair KISA HİKÂYE vermem gerekirse

Filme dair KISA HİKÂYE vermem gerekirse

Sağır ve dilsiz olan Zeyno, babası Mustafa ve ağabeyi Çeto ile birlikte köyden uzaktaki evlerinde yaşar. Zeyno, tüm zamanını annesinden ona yadigâr kalan koyunuyla geçirir. Çeto, tesadüfen tanıştığı hayvan tüccarı Emin'e yardım eder ve kendi parasını kazanmaya başlar. Mustafa, Emin ile hayvan alıp satmaya başlayınca Zeyno koyunu için endişelenmeye başlar.

Filmin ana teması ise

İnsanlığın kadim temalarından umudu, zor koşullarda yaşamaya çalışan küçük bir aile üzerinden, klişelerden uzak, yargılamadan, insanı anlamaya ve anlatmaya çalışan, ‘’sıradan insanı’’ odağına alan, toplumsal yapıyı bireyin çatışmaları üzerinden anlatan bir film Hêvî.

Yönetmenin biyografisine değinmeden olmaz

Yönetmenin biyografisine değinmeden olmaz

Orhan İnce, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümünü bitirdi.  Yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Film-Tasarım bölümünde yaptı ve iyi bir derece ile bitirdi.  

Şimdiye kadar üç kısa film yazıp yönetti: 

Buğdaylar Dökülürken (2010), 

Ali Ata Bak (2012),  

Adem Başaran (2015). 

Kısa filmleri 150’ye yakın ulusal ve uluslararası film festivalinde gösterildi ve bu festivallerden 40 tane ödül kazandı. ALİ ATA BAK  ve ADEM BAŞARAN adlı filmleri Türkiye’de gösterildiği zaman dilimi içerisinde Türkiye’de o yılın en çok ödül alan kısa filmleri oldular. 'HÊVÎ’’ (UMUT) adlı ilk uzun metraj film projesiyle, Kültür bakanlığının ‘’İlk uzun filmini çekecek yönetmen’’ kategorisinden destek kazandı. Ayrıca Trt12 Punto senaryo günlerinde ‘’Trt Ön Alım Ödülü’’ aldı. Bunları dışında Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesine, Bosphorus Film Lab’e, Antalya Film Fonuna, Malatya Ertem Eğilmez Aile Filmleri Fonuna, GAIFF PRO C2C Markete ve Balkan Film Markete Seçildi.

Filmde emeği geçen diğer arkadaşlara da ayrıca teşekkür etmek lazım.

Filmografi

Filmografi

İNAT (Uzun metraj-pre prodüksiyon aşamasında-2024)

HÊVÎ (UMUT) (Uzun metraj, 2024)

ADEM BAŞARAN (Kısa film, 2014)

ALİ ATA BAK (Kısa film, 2012)

DEMA KU GENIM DIRIJIN (BUĞDAYLAR DÖKÜLÜRKEN) (Kısa film,2010)

Jenerik bilgileri

Jenerik bilgileri

YÖNETMEN : ORHAN İNCE

SENARİST : ORHAN İNCE

YAPIM : SİNEMARJEN FİLM

YAPIMCI : ORHAN İNCE-BURAK KANISICAK

ORTAK YAPIMCI : DENİZ SAL

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ : CEM GENEŞKE

KURGU : ERHAN ÖRS

SANAT YÖNETMENİ : CENGİZ TOPRAK/HASAN İNCE

OYUNCULAR

ÇETO : ÖMER AKALIN

ZEYNO : BEDRİYE ROZA ÇELİK

MUSTAFA : YAVUZ AKKUZU

EMİN : DENİZ SAL

KASIM : NAZMİ KARAMAN

CANE :RUKEN ÖNEN

AYŞE :GÜLDESTAN YÜCE

YARDIMCI YÖNETMEN : SERKAN AYDINER

IŞIK ŞEFİ : ERKAN MURAT

YAPIM SORUMLUSU : BULUT GÜNEŞ

RENK : CIWAN ZENGİN

SES : NİHAT PEHLİVAN/ MUSTAFA ÖZYURT

SES DİZAYN : BURÇİN AKTAN

AFİŞ : GÖKHAN YETER

SET AMİRİ : YAKUP ZIPKAOĞLU

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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