Yönetmen Orhan İNCE’nin İlk Uzun Metraj Filmi ‘’HÊVÎ’’ (UMUT) Umut Dolu Geliyor
Yönetmen Orhan İNCE’nin İlk Uzun Metraj Filmi ‘’HÊVÎ’’ (UMUT) Umut Dolu Geliyor
Çok uzatmadan hafifçe umuda değinerek filme geçeceğim. Sevgili dostum yine kendine has üslubu ile harika detaylar koymuş ortaya. UMUTsuz yaşanır mı?
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Dinamik olan alternatif yolları, iyimserliği, cesareti ve en kıymetlisi hedefler yolunda kendini yeterlilik hissi ve bu anlamda bir mücadeleyi barındıran umut bir inanç, duygu ve düşüncedir.
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Filme dair KISA HİKÂYE vermem gerekirse
Yönetmenin biyografisine değinmeden olmaz
Filmografi
Jenerik bilgileri
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