Yönetmen Orhan İNCE’nin İlk Uzun Metraj Filmi ‘’HÊVÎ’’ (UMUT) Umut Dolu Geliyor

Sağır ve dilsiz olan Zeyno, babası Mustafa ve ağabeyi Çeto ile birlikte köyden uzaktaki evlerinde yaşar. Zeyno, tüm zamanını annesinden ona yadigâr kalan koyunuyla geçirir. Çeto, tesadüfen tanıştığı hayvan tüccarı Emin'e yardım eder ve kendi parasını kazanmaya başlar. Mustafa, Emin ile hayvan alıp satmaya başlayınca Zeyno koyunu için endişelenmeye başlar.

Filmin ana teması ise

İnsanlığın kadim temalarından umudu, zor koşullarda yaşamaya çalışan küçük bir aile üzerinden, klişelerden uzak, yargılamadan, insanı anlamaya ve anlatmaya çalışan, ‘’sıradan insanı’’ odağına alan, toplumsal yapıyı bireyin çatışmaları üzerinden anlatan bir film Hêvî.