Yeryüzünün Halifesi Olarak İnsan

Allah'ın verdiği bu mevcudatı hem muhafaza edecek hem de eğitecek. Bir taraftan da öğrenecek. Sadece bitkileri, hayvanları çevreyi değil aynı zamanda tür olarak insan neslini de koruyacak. Tür olarak insanı koruyacak yani kadınları kadın, erkekleri de erkek olarak eğitecek. Aslına bakarsanız insan dediğimizde aslında insan diye bir şey yok. Kadınlar var erkekler var çocuklar ve yaşlılar var. Dolayısıyla kadınları kadın erkekleri erkek olarak muhafaza etmek ve kadınların kadın, erkeklerin erkek olarak mutlu olabildiği şartları sağlamak halifenin vazifelerinden biri.
Halifetullah-ı arz olma söz konusu olduğunda bu halife erkeklerden veya kadınlardan olacak diye bir ayrım yok. Erkek, kadın her ikisi de aynı zenginliktedir. İslam’da kadın da erkek de Allah’ın halifesi ve kuludur. Kadın-erkek diye ayrımcılık yoktur.
Kadınlar, erkekler, çocuklar yaşlılar hepsi Halifetul fil arz. Peki, nasıl olacak da bu durum hakikatine uygun bir şekilde temin edilecek? Klasik ulemamızın formülü çok özel: Makasıd-ı şeria denilen kavram. Yani yeryüzünde Allah’ın halifesi olmanın ön şartları, en genel çerçevesi. Bu da en başta insanın can güvenliğini temin etmeyi içeriyor. Güvenlikle alakalı her şey.
Mal güvenliği, emeğinle kazandıklarını muhafaza edilmesi… Diğer taraftan insan neslinin muhafazası yani kadınları kadın, erkekleri erkek olarak muhafaza etmek. Aynı şekilde insan aklını da muhafaza etmek. Çünkü insan aklıyla diğer şeylerden varlıklardan temayüz ediyor, ayrılıyor. Temayüz ettiği tarafı muhafaza etmek. İnsan aklını korumak, insan neslini korumak halifenin vazifesi. Bu çok gerçek ve ciddi bir cihattır. Bununla birlikte insan sadece bedeni bir varlık değil. Duygusal bağları akrabalık ilişkileri olmazsa insan kendisini bilemez. Akrabası olmayan insan eksiktir, gerçekten eksiktir. Çocuğun aslında ne kardeşi ne ablası, abisi var; sadece annesi ve babası…
Çin'de neslin devamı ile alakalı bir uygulama var: Her çift ancak bir çocuk doğurabilir. Aksi takdirde vergi koyuyorlar. Vergi korkusu ile nasıl bir tehdit altına giriyor insan ve insan nesli. Biyolojik bir canlı olarak gördüklerinden dolayı insanı planlamaya alıyorlar. Her doğum bir proje. İnsanlar bizim kontrolümüzde ve biz onlara bilimsel, yani tırnak içine bilimsel yaklaşımla istediğimiz şekli verebiliriz mesajı…
Japonya’da taşımayı kolaylaştırmak için karpuzları kare, evet kare şeklinde yapıyorlar. Yani aynen istediğimiz şekli verebiliriz düşüncesi. Tabii bu kendini ilah gibi görme yaklaşımı.
Her şey yine insan ontolojisine dönüyor.
Mataryalizm nazarından baktığınız zaman insan, maddeye indirgenmiş, siyasi yaklaşım ve ideolojik uzlaşmaların girdabında tanımsız, köksüz bir hammadde. Hayvan üretimi gibi insan üretimini planlıyorsunuz. Bir ülkede kaç koyun, kaç inek, kaç tavuk olacak bunları planlıyorsan insanı ve her şeyi de planlayabilirsin. Çinliler… Bir aile bir çocuk…
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