Yeryüzünün Halifesi Olarak İnsan

Mesela insan birinin halifesi olduğu zaman ne yapar? Ve tabii onu halife yapan da bir güç var. Böyle bir durumda “Ben halifeyim ama kimin halifesiyim?” diye sorarsın. Aklımın mı, inandıklarımın mı, anunakilerin mi? Kimin ve neyin?

İslam bize “Sen Allah’ın yeryüzündeki halifesisin.” der. Halife ilişkisel bir kavram. Bir taraftan sultanla bir taraftan da yaverle gerçekleşen bir ilişki. Bir tarafta Allah-u Teâla ilmi, gücü ve otoritesi ile insanı halifesi olarak görevlendirmiş. Diğer tarafta ise insanın mahlukatla gerçekleşen ilişkisi söz konusu. Mahlukat insana mussahhar kılınmış ve insanın burada özel bir konumu var. Bitkiler, hayvanlar ve bütün mahlukat insanın emrine verilmiş, insanın faydasına sunulmuş. Böyle olmayabilirdi de. İnsan türü de birbirinin etini kemiğini yiyerek beslenebilirdi. Diğer insanları parçalayabilirdi dişleri ile. Fakat mahlûkat Allah-u Teala tarafından insana sunulmuş, insana mussahhar kılınmış, nispeten hazır bir sofra.

Çok katmanlı ilahi âlem ile maddi alem arasında aracı bir konumda insan. Etrafındaki canlı ve cansız varlıklarla ilişkisinde, tasarrufta bulunma imkânı insana verilmiş. Sınırsız kabiliyetleri ve bu kabiliyetleri kemale yönelik inkişaf ve muhafaza vazifesi var. Ciddiyet ve kemalat… Buna mükellefiyet diyoruz. Ahlaki olan her şeyin kaynağı burası. Mükellefiyeti bıraktığı zaman insan halifeliğini yapmamış ve şaşırmış oluyor.

Hilafet, Allah’ın sana verdiği gücü, kabiliyetleri onun talimatları ile kullanabilmek demek. Dolayısıyla varlığını Onun tezgâhında işletmiş oluyorsun. Peki, onun çizdiği sınırlar, hudutlar dairesinde doğru davranmak nasıl olacak? Elbette hissi, keyfi, nefsi, örfi davranışlar ile değil. Tanımlanmış görev çerçevesindeki ölçü ve maddelerde tasarrufta bulunarak. Bu şekilde hilafete denk düşen bir konuma geçiyorsun.

Örneğin, diyelim ki biri bir başkasını kendi yerine vekil tayin edip şirketinin başına geçirdi. O kişi de yetkisini unuttu ve şirketin kaynaklarını har vurup harman savurdu. Kişi bu şekilde kendisi için tanımlanmış yetkinin sınırlarını aştığında bu makbul bir vekâlet veya hilafet olmuyor. Bu bir sınır ihlalidir. Benim gücüm, kabiliyetlerim, yetkim var ve bunları istediğim gibi kullanırım dediğiniz vakit bu, sınır ihlali oluyor. Kendini kendine malik etmek oluyor. Bu şekilde istediğini istediği gibi hem de istediğine istediğinde yapabilir varsaymış oluyor insan kendisini. Benim gücüm, kabiliyetlerim, becerilerim var ve bunları istediğim gibi kullanırım, istediğime bunu uygularım diyen tavır. Gücü kendinden görüyor, kendinden zannediyor. Bu hazineyi ben kendi ilmimle kazandım diyor.