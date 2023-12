Yeni Yıl Ruhunu Evinize Getiriyoruz: Yılbaşı Pilavı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 adet havuç

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 kase pişmiş soyulmuş kestane

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı kimyon

1/4 çay kaşığı kırmızı biber

Tuz

3 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

1. All In One Cooker’ı sote modunda başlatın. Pilav için sıvı yağ ve tereyağını hazneye koyun.

2. Tereyağı eridikten sonra çam fıstıklarını ekleyin ve rengi dönene kadar bir kaç dakika kavurun.

3. Küp doğranmış havuçları ve pirinci de döküp , 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

4. Kestaneyi, kuş üzümünü ve baharatları ekleyin. Sıcak suyu ekleyip karıştırın ve kapağı kapatın. Kilitledikten sonra pilav ayarında pişirin.

Afiyet olsun!