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Yeni Yıl Ruhunu Evinize Getiriyoruz: Yılbaşı Pilavı Nasıl Yapılır?

Yeni Yıl Ruhunu Evinize Getiriyoruz: Yılbaşı Pilavı Nasıl Yapılır?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 19:01

Yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer derler. O yüzden yılbaşı gecesinde mükemmel lezzetli tarifler yapmak şart! Bu yemeklerden biri de tarifini vereceğimiz yılbaşı pilavı olmalı! 

Şimdiden mutlu yıllar! 🎄

Yılbaşı Pilavı Nasıl Yapılır?

Yılbaşı Pilavı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı çam fıstığı

  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü

  • 1 adet havuç

  • 1,5 su bardağı baldo pirinç

  • 1 kase pişmiş soyulmuş kestane

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı kimyon

  • 1/4 çay kaşığı kırmızı biber

  • Tuz

  • 3 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

1. All In One Cooker’ı sote modunda başlatın. Pilav için sıvı yağ ve tereyağını hazneye koyun. 

2. Tereyağı eridikten sonra çam fıstıklarını ekleyin ve rengi dönene kadar bir kaç dakika kavurun. 

3. Küp doğranmış havuçları ve pirinci de döküp , 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. 

4. Kestaneyi, kuş üzümünü ve baharatları ekleyin. Sıcak suyu ekleyip karıştırın ve kapağı kapatın. Kilitledikten sonra pilav ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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